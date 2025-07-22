22 июля 2025

Мэр Киева Кличко присоединился к протестующим против нового закона Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Кличко присоединился к протестам
Кличко присоединился к протестам Фото:

Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протесту против закона, который упраздняет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в своем telegram-канале.

По словам Гончаренко, Кличко лично прибыл на акцию в центре Киева, где протестующие выражают недовольство новым законопроектом, который, по их мнению, может привести к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры страны. «[Мэр Киева Виталий] Кличко прибыл на митинг против ликвидации НАБУ и САП», — написал депутат, приложив к сообщению фотографию с места событий.

Ранее между Кличко и центральными властями Украины неоднократно возникали разногласия. Градоначальник обвинял администрацию президента Владимира Зеленского в попытках усиления контроля над столицей и давлении на независимые институты. Кличко также публично заявлял о частых обысках в мэрии и возбуждении уголовных дел против городских чиновников, которые он называл политически мотивированными. Протесты против закона о реформировании НАБУ и САП проходят на фоне общего роста напряженности между представителями разных ветвей власти на Украине.

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Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протесту против закона, который упраздняет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в своем telegram-канале. По словам Гончаренко, Кличко лично прибыл на акцию в центре Киева, где протестующие выражают недовольство новым законопроектом, который, по их мнению, может привести к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры страны. «[Мэр Киева Виталий] Кличко прибыл на митинг против ликвидации НАБУ и САП», — написал депутат, приложив к сообщению фотографию с места событий. Ранее между Кличко и центральными властями Украины неоднократно возникали разногласия. Градоначальник обвинял администрацию президента Владимира Зеленского в попытках усиления контроля над столицей и давлении на независимые институты. Кличко также публично заявлял о частых обысках в мэрии и возбуждении уголовных дел против городских чиновников, которые он называл политически мотивированными. Протесты против закона о реформировании НАБУ и САП проходят на фоне общего роста напряженности между представителями разных ветвей власти на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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