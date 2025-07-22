22 июля 2025

«Известия»: серьезные нарушения нашли в строительстве обороны Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики нашли существенные расхождения в документах по строительству оборонительных сооружений
Силовики нашли существенные расхождения в документах по строительству оборонительных сооружений Фото:

Следствие выявило значительное расхождение между количеством оборонительных укреплений, заявленных как построенные, и реально возведенными объектами в Брянской области, где ранее по подозрению в хищениях при сооружении конструкций задержали вице-губернатора региона Николая Симоненко. Именно эти несовпадения стали поводом для уголовного дела.

«Следствие обнаружило колоссальную разницу в количестве профинансированных и реально установленных оборонительных укреплений на границе Брянской области с Украиной. Помимо этого, согласно материалам дела, подрядчики использовали при их строительстве бетон худшего качества, чем было заявлено в проектной документации», — пишут «Известия».

Как сообщало URA.RU ранее, 22 июля у вице-губернатора Брянской области Симоненко начались обыски. Следственные мероприятия проходили дома и на рабочем месте чиновника. Он курировал работу департамента строительства, управления архитектуры и градостроительства, а также Государственной строительной инспекции региона.

Позднее Симоненко задержали и отправили в Москву. Ему грозит до десяти лет лишения свободы в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

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Следствие выявило значительное расхождение между количеством оборонительных укреплений, заявленных как построенные, и реально возведенными объектами в Брянской области, где ранее по подозрению в хищениях при сооружении конструкций задержали вице-губернатора региона Николая Симоненко. Именно эти несовпадения стали поводом для уголовного дела. «Следствие обнаружило колоссальную разницу в количестве профинансированных и реально установленных оборонительных укреплений на границе Брянской области с Украиной. Помимо этого, согласно материалам дела, подрядчики использовали при их строительстве бетон худшего качества, чем было заявлено в проектной документации», — пишут «Известия». Как сообщало URA.RU ранее, 22 июля у вице-губернатора Брянской области Симоненко начались обыски. Следственные мероприятия проходили дома и на рабочем месте чиновника. Он курировал работу департамента строительства, управления архитектуры и градостроительства, а также Государственной строительной инспекции региона. Позднее Симоненко задержали и отправили в Москву. Ему грозит до десяти лет лишения свободы в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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