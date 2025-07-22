Вице-губернатора Брянской области Симоненко задержали

Заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко задержали. Мужчину отправят в Москву, где будет решен вопрос о помещении его под арест. Об этом пишет telegram-канал Mash.
«Вице-губернатора Брянской области Симоненко только что задержали. По нашей информации, сегодня его этапируют в Москву, где решат вопрос об аресте», — пишет Mash.
Ранее стало известно, что сотрудники МВД и ФСБ провели обыски у Симоненко в рамках уголовного дела. Оно связано с возведением фортификационных сооружений в регионе. Оперативные мероприятия проходили как по месту жительства чиновника, так и на его рабочем месте. Симоненко руководит деятельностью департамента строительства Брянской области, а также координирует работу управления архитектуры и градостроительства и Государственной строительной инспекции региона.
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