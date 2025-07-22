Названа причина обысков у вице-губернатора Брянской области

ФСБ проводит обыски у замгубернатора Брянской области Симоненко
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В обысках участвуют сотрудники МВД и ФСБ
В обысках участвуют сотрудники МВД и ФСБ Фото:

Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу об оборонительных сооружениях. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье с утра идут обыски у вице-губернатора Брянской области [Николая] Симоненко», — рассказали правоохранители в разговоре с ТАСС. Там уточнили, что следственные мероприятия проходят дома и на рабочем месте Симоненко, однако процессуального статуса он пока не имеет. В операции участвуют сотрудники ГУЭБиПК МВД России и ФСБ.

Симоненко курирует работу департамента строительства, управления архитектуры и градостроительства, а также Государственной строительной инспекции Брянской области. В 2005 году назначен замгубернатора по вопросам АПК и природопользования.

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Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу об оборонительных сооружениях. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье с утра идут обыски у вице-губернатора Брянской области [Николая] Симоненко», — рассказали правоохранители в разговоре с ТАСС. Там уточнили, что следственные мероприятия проходят дома и на рабочем месте Симоненко, однако процессуального статуса он пока не имеет. В операции участвуют сотрудники ГУЭБиПК МВД России и ФСБ. Симоненко курирует работу департамента строительства, управления архитектуры и градостроительства, а также Государственной строительной инспекции Брянской области. В 2005 году назначен замгубернатора по вопросам АПК и природопользования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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