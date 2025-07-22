Задержанному вице-губернатору Брянской области грозит 10 лет колонии

Вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко грозит до десяти лет лишения свободы. Чиновник проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
«Лишение свободы на срок до десяти лет грозит вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко», — пишет ТАСС. Ущерб, причиненный в результате противоправных действий, предварительно, превышает 818 миллионов рублей.
Симоненко был задержан 22 июля. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, связанного с возведением фортификационных сооружений на территории Брянской области. Обыски прошли как по месту жительства вице-губернатора, так и в его рабочем кабинете.
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