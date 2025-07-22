Задержанному вице-губернатору Брянской области грозит 10 лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Симоненко был задержан 22 июля
Симоненко был задержан 22 июля Фото:

Вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко грозит до десяти лет лишения свободы. Чиновник проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

«Лишение свободы на срок до десяти лет грозит вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко», — пишет ТАСС. Ущерб, причиненный в результате противоправных действий, предварительно, превышает 818 миллионов рублей.

Симоненко был задержан 22 июля. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, связанного с возведением фортификационных сооружений на территории Брянской области. Обыски прошли как по месту жительства вице-губернатора, так и в его рабочем кабинете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко грозит до десяти лет лишения свободы. Чиновник проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. «Лишение свободы на срок до десяти лет грозит вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко», — пишет ТАСС. Ущерб, причиненный в результате противоправных действий, предварительно, превышает 818 миллионов рублей. Симоненко был задержан 22 июля. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, связанного с возведением фортификационных сооружений на территории Брянской области. Обыски прошли как по месту жительства вице-губернатора, так и в его рабочем кабинете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...