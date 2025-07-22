Ученые измерили уровень радиации в ХМАО

В ХМАО завершилось масштабное исследование радиационного фона в 19 муниципалитетах. Анализ проб воды, воздуха, почвы и продуктов питания за 2024 год показал, что содержание радиоактивных веществ значительно ниже установленных нормативов. В ходе исследований специалисты также проверили уровень радона — радиоактивного газа — в жилых домах.
«Анализ сведений показывает, что радиационная обстановка на территории автономного округа оценивается как удовлетворительная. Содержание радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, почве и других объектах внешней среды намного ниже допустимых концентраций», — сообщили в департаменте региональной безопасности «Вестнику Сургутского района».
На территории Югры расположены источники ионизирующего излучения: геологоразведочные и добывающие предприятия, медицинские учреждения, промышленные и строительные организации. При этом, 99,5% всех организаций, использующих подобные источники, отнесены к четвертой категории потенциальной радиационной опасности. Это означает, что даже при аварии воздействие будет ограничено только помещениями, где ведутся работы с радиоактивными материалами. Радиационно опасные объекты первой и второй категорий на территории Югры отсутствуют.
Качество атмосферного воздуха в городах ХМАО в 2024 году ухудшилось, особенно из-за роста концентрации формальдегида. Наиболее критичная ситуация в Белоярском, где уровень загрязнения признан «очень высоким»: среднегодовая концентрация формальдегида превысила норму в 9,8 раз.
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