22 июля 2025

Ученые измерили уровень радиации в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Радиационно опасные объекты первой и второй категорий на территории Югры отсутствуют
Радиационно опасные объекты первой и второй категорий на территории Югры отсутствуют Фото:

В ХМАО завершилось масштабное исследование радиационного фона в 19 муниципалитетах. Анализ проб воды, воздуха, почвы и продуктов питания за 2024 год показал, что содержание радиоактивных веществ значительно ниже установленных нормативов. В ходе исследований специалисты также проверили уровень радона — радиоактивного газа — в жилых домах.

«Анализ сведений показывает, что радиационная обстановка на территории автономного округа оценивается как удовлетворительная. Содержание радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, почве и других объектах внешней среды намного ниже допустимых концентраций», — сообщили в департаменте региональной безопасности «Вестнику Сургутского района».

На территории Югры расположены источники ионизирующего излучения: геологоразведочные и добывающие предприятия, медицинские учреждения, промышленные и строительные организации. При этом, 99,5% всех организаций, использующих подобные источники, отнесены к четвертой категории потенциальной радиационной опасности. Это означает, что даже при аварии воздействие будет ограничено только помещениями, где ведутся работы с радиоактивными материалами. Радиационно опасные объекты первой и второй категорий на территории Югры отсутствуют.

Качество атмосферного воздуха в городах ХМАО в 2024 году ухудшилось, особенно из-за роста концентрации формальдегида. Наиболее критичная ситуация в Белоярском, где уровень загрязнения признан «очень высоким»: среднегодовая концентрация формальдегида превысила норму в 9,8 раз.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО завершилось масштабное исследование радиационного фона в 19 муниципалитетах. Анализ проб воды, воздуха, почвы и продуктов питания за 2024 год показал, что содержание радиоактивных веществ значительно ниже установленных нормативов. В ходе исследований специалисты также проверили уровень радона — радиоактивного газа — в жилых домах. «Анализ сведений показывает, что радиационная обстановка на территории автономного округа оценивается как удовлетворительная. Содержание радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, почве и других объектах внешней среды намного ниже допустимых концентраций», — сообщили в департаменте региональной безопасности «Вестнику Сургутского района». На территории Югры расположены источники ионизирующего излучения: геологоразведочные и добывающие предприятия, медицинские учреждения, промышленные и строительные организации. При этом, 99,5% всех организаций, использующих подобные источники, отнесены к четвертой категории потенциальной радиационной опасности. Это означает, что даже при аварии воздействие будет ограничено только помещениями, где ведутся работы с радиоактивными материалами. Радиационно опасные объекты первой и второй категорий на территории Югры отсутствуют. Качество атмосферного воздуха в городах ХМАО в 2024 году ухудшилось, особенно из-за роста концентрации формальдегида. Наиболее критичная ситуация в Белоярском, где уровень загрязнения признан «очень высоким»: среднегодовая концентрация формальдегида превысила норму в 9,8 раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...