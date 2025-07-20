В ХМАО зафиксирован опасный рост формальдегида в воздухе

Качество атмосферного воздуха в городах ХМАО в 2024 году ухудшилось, особенно из-за роста концентрации формальдегида. Наиболее критичная ситуация в Белоярском, где уровень загрязнения признан «очень высоким»: среднегодовая концентрация формальдегида превысила норму в 9,8 раз. Об этом сообщается в отчете регионального Природнадзора.
«В Белоярском зафиксированы 30 случаев превышения максимальных разовых концентраций формальдегида, максимальная из разовых превысила ПДКм.р. в 2,1 раза», — указано в документе. Также высокое загрязнение выявлено в Сургуте (4 ПДК) и Нижневартовске (4,6 ПДК). Во всех городах, кроме Ханты-Мансийска, средние концентрации сажи превысили норму.
Из отчета следует, что ухудшение связано климатическими факторами. Зимой это застой воздуха при морозной погоде, а летом — усилением фотохимических реакций во время жары и лесных пожаров. При этом случаи экстремально высокого загрязнения в 2024 году не зарегистрированы. Формальдегид — это опасный канцероген, хроническое воздействие которого может вызывать заболевания дыхательных путей, аллергии и даже онкологические заболевания.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в июле синоптики прогнозировали температуру до 31°C и предупреждали жителей о возможных опасностях, связанных с погодой. Эти факторы, по мнению экспертов, напрямую влияют на рост концентрации вредных веществ в атмосфере региона.
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