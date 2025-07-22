22 июля 2025

Shot: пожар охватил дом в Москве, горят верхние этажи и крыша

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работают пожарные
На месте происшествия работают пожарные Фото:

В Москве загорелись крыша и верхние этажи жилого дома на улице Мытная. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

«Загорелись верхние этажи и крыша четырехэтажного здания на улице Мытная. Известно о пострадавших, их увозят на каретах скорой помощи», — со ссылкой на очевидцев пишет telegram-канал SHOT.

По сведениям издания, на месте происшествия работают не менее пяти пожарных расчетов. Устанавливаются причины происшествия.

Как сообщало URA.RU ранее, в результате пожара, произошедшего в жилом доме в районе Северное Чертаново на юге Москвы, пострадали два человека. Пожарные эвакуировали шесть жильцов, среди которых находились двое детей.

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В Москве загорелись крыша и верхние этажи жилого дома на улице Мытная. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях. «Загорелись верхние этажи и крыша четырехэтажного здания на улице Мытная. Известно о пострадавших, их увозят на каретах скорой помощи», — со ссылкой на очевидцев пишет telegram-канал SHOT. По сведениям издания, на месте происшествия работают не менее пяти пожарных расчетов. Устанавливаются причины происшествия. Как сообщало URA.RU ранее, в результате пожара, произошедшего в жилом доме в районе Северное Чертаново на юге Москвы, пострадали два человека. Пожарные эвакуировали шесть жильцов, среди которых находились двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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