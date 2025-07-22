Shot: пожар охватил дом в Москве, горят верхние этажи и крыша

В Москве загорелись крыша и верхние этажи жилого дома на улице Мытная. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.
«Загорелись верхние этажи и крыша четырехэтажного здания на улице Мытная. Известно о пострадавших, их увозят на каретах скорой помощи», — со ссылкой на очевидцев пишет telegram-канал SHOT.
По сведениям издания, на месте происшествия работают не менее пяти пожарных расчетов. Устанавливаются причины происшествия.
Как сообщало URA.RU ранее, в результате пожара, произошедшего в жилом доме в районе Северное Чертаново на юге Москвы, пострадали два человека. Пожарные эвакуировали шесть жильцов, среди которых находились двое детей.
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