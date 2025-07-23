В Госдуму внесут проект по увеличению МРОТ

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Соответствующий проект закона рассмотрят 23 июля
Соответствующий проект закона рассмотрят 23 июля Фото:

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) собираются поднять до 50 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту указано, что нововведение будет действовать с 1 января 2026 года.

«Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц», — на текст документа ссылается РИА Новости. Депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут на обсуждение проект закона в среду, 23 июля.

Лидер эсеров Сергей Миронов ранее предлагал увеличить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял о необходимости роста МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году, пишет «Царьград». При этом эксперты Минтруда с учетом сложившегося уровня медианной заработной платы  готовили законопроект о поднятии МРОТ с 1 января следующего года до 27 093 рублей, напоминает RT.

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В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) собираются поднять до 50 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту указано, что нововведение будет действовать с 1 января 2026 года. «Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц», — на текст документа ссылается РИА Новости. Депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут на обсуждение проект закона в среду, 23 июля. Лидер эсеров Сергей Миронов ранее предлагал увеличить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял о необходимости роста МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году, пишет «Царьград». При этом эксперты Минтруда с учетом сложившегося уровня медианной заработной платы  готовили законопроект о поднятии МРОТ с 1 января следующего года до 27 093 рублей, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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