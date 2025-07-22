22 июля 2025

Девять человек пострадали при пожаре в Москве

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На месте происшествия работают 34 пожарных (архивное фото)
На месте происшествия работают 34 пожарных (архивное фото) Фото:

Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Москве на улице Мытной. О происшествии сообщает МЧС.

«На Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа — они находятся в скорой. Всего на пожаре пострадали девять человек», — сообщается в telegram-канале «МЧС Москвы».

Огнеборцы вывели из подъезда дома 15 жильцов. На месте происшествия работают 34 сотрудника спасательного ведомства и 10 единиц техники. Они тушат пожар в доме.

Ранее, утром 22 июля, пожар произошел и в девятиэтажном жилом доме в Нефтеюганске (ХМАО), где спасатели эвакуировали 18 человек, включая двух детей. В результате возгорания пострадал один мужчина.

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Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Москве на улице Мытной. О происшествии сообщает МЧС. «На Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа — они находятся в скорой. Всего на пожаре пострадали девять человек», — сообщается в telegram-канале «МЧС Москвы». Огнеборцы вывели из подъезда дома 15 жильцов. На месте происшествия работают 34 сотрудника спасательного ведомства и 10 единиц техники. Они тушат пожар в доме. Ранее, утром 22 июля, пожар произошел и в девятиэтажном жилом доме в Нефтеюганске (ХМАО), где спасатели эвакуировали 18 человек, включая двух детей. В результате возгорания пострадал один мужчина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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