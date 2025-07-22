В Москве загорелись две квартиры и крыша жилого дома на улице Мытная. Девять человек пострадали. Три человека выпрыгнули из окна 4-го этажа. Эвакуировано 15 человек. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.
04:47 В Москве на улице Мытная загорелись крыша и верхние этажи четырехэтажного жилого дома. По данным SHOT, есть пострадавшие, их увозят на скорой, на месте работают не менее пяти пожарных машин.
04:50 Пожар произошел в квартире на четвертом этаже дома №25, корпус 1 на улице Мытная, идет спасение людей. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», трое человек уже прыгнули из окон.
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