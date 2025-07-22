22 июля 2025

В Москве при пожаре из окон выпрыгнули люди. Онлайн-трансляция

В Москве загорелись две квартиры и крыша жилого дома
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько квартир жилого дома горят в Москве
Несколько квартир жилого дома горят в Москве Фото:

В Москве загорелись две квартиры и крыша жилого дома на улице Мытная. Девять человек пострадали. Три человека выпрыгнули из окна 4-го этажа. Эвакуировано 15 человек. URA.RU запускает онлайн-трансляцию. 

04:47 В Москве на улице Мытная загорелись крыша и верхние этажи четырехэтажного жилого дома. По данным SHOT, есть пострадавшие, их увозят на скорой, на месте работают не менее пяти пожарных машин.

04:50 Пожар произошел в квартире на четвертом этаже дома №25, корпус 1 на улице Мытная, идет спасение людей. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», трое человек уже прыгнули из окон.

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В Москве загорелись две квартиры и крыша жилого дома на улице Мытная. Девять человек пострадали. Три человека выпрыгнули из окна 4-го этажа. Эвакуировано 15 человек. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.  04:47 В Москве на улице Мытная загорелись крыша и верхние этажи четырехэтажного жилого дома. По данным SHOT, есть пострадавшие, их увозят на скорой, на месте работают не менее пяти пожарных машин. 04:50 Пожар произошел в квартире на четвертом этаже дома №25, корпус 1 на улице Мытная, идет спасение людей. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», трое человек уже прыгнули из окон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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