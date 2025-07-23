Один человек погиб во время пожара в Москве

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Пожар в доме удалось локализовать
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Девять человек пострадали и один погиб в результате пожара в Москве

В результате крупного пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек, один погиб. Пожарные ликвидируют возгорание в двух квартирах и балконе на четвертом этаже, где огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Москвы.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа и сейчас находятся под наблюдением врачей скорой помощи. Удалось эвакуировать 15 жильцов. Девять человек пострадали. Двоих удалось спасти из очага возгорания. К сожалению, в одной из квартир обнаружен погибший», — уточнили в ведомстве.

Также в столичном МЧС добавили, что на месте происшествия работают 34 сотрудника и задействовано 10 единиц техники. Пожар локализован.

Как сообщало URA.RU, возгорание произошло 23 июля утром. Очевидцы поделились кадрами происшествия в социальных сетях.

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В результате крупного пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек, один погиб. Пожарные ликвидируют возгорание в двух квартирах и балконе на четвертом этаже, где огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Москвы. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа и сейчас находятся под наблюдением врачей скорой помощи. Удалось эвакуировать 15 жильцов. Девять человек пострадали. Двоих удалось спасти из очага возгорания. К сожалению, в одной из квартир обнаружен погибший», — уточнили в ведомстве. Также в столичном МЧС добавили, что на месте происшествия работают 34 сотрудника и задействовано 10 единиц техники. Пожар локализован. Как сообщало URA.RU, возгорание произошло 23 июля утром. Очевидцы поделились кадрами происшествия в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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