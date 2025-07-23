Наемники ВСУ сбегают с фронта после получения довольствия

ТАСС: польские и корейские наемники массово бегут с линии фронта на Украине
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Наемники разрывают контракты с ВСУ
Наемники разрывают контракты с ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некоторые наемники из Польши и Южной Кореи приняли решение прекратить сотрудничество с ВСУ после получения выплат за период обучения и прибытия в населенный пункт Садки, расположенный на линии фронта в Сумской области. Об этом сообщили представители российских силовых структур ТАСС.

«Примечательно, что отдельные иностранные граждане продолжают прибывать на территорию Украины в надежде заработать „легкие“ деньги. В ходе допросов выяснилось, что часть наемников из Польши и Южной Кореи, получив вознаграждение за прохождение подготовки на полигонах и пребывание в тыловых районах, приняли решение расторгнуть контракт с ВСУ сразу после прибытия в район села Садки Сумской области. Дальнейшая их судьба неизвестна», — отметил источник агентства.

Он также добавил, что на Украине по-прежнему действует значительное число бывших военнослужащих европейских и североамериканских армий, обладающих боевым опытом. Но по различным причинам они ранее покинули службу в армии в своих странах. 

ВСУ активно вербует иностранных наемников с начала российской спецоперации. Недавно Киев начал вербовку солдат в новой стране. Некоторые из наемников принимают психотропные вещества, утверждают пленные военнослужащие ВСУ. 

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Некоторые наемники из Польши и Южной Кореи приняли решение прекратить сотрудничество с ВСУ после получения выплат за период обучения и прибытия в населенный пункт Садки, расположенный на линии фронта в Сумской области. Об этом сообщили представители российских силовых структур ТАСС. «Примечательно, что отдельные иностранные граждане продолжают прибывать на территорию Украины в надежде заработать „легкие“ деньги. В ходе допросов выяснилось, что часть наемников из Польши и Южной Кореи, получив вознаграждение за прохождение подготовки на полигонах и пребывание в тыловых районах, приняли решение расторгнуть контракт с ВСУ сразу после прибытия в район села Садки Сумской области. Дальнейшая их судьба неизвестна», — отметил источник агентства. Он также добавил, что на Украине по-прежнему действует значительное число бывших военнослужащих европейских и североамериканских армий, обладающих боевым опытом. Но по различным причинам они ранее покинули службу в армии в своих странах.  ВСУ активно вербует иностранных наемников с начала российской спецоперации. Недавно Киев начал вербовку солдат в новой стране. Некоторые из наемников принимают психотропные вещества, утверждают пленные военнослужащие ВСУ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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