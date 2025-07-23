Некоторые наемники из Польши и Южной Кореи приняли решение прекратить сотрудничество с ВСУ после получения выплат за период обучения и прибытия в населенный пункт Садки, расположенный на линии фронта в Сумской области. Об этом сообщили представители российских силовых структур ТАСС.
«Примечательно, что отдельные иностранные граждане продолжают прибывать на территорию Украины в надежде заработать „легкие“ деньги. В ходе допросов выяснилось, что часть наемников из Польши и Южной Кореи, получив вознаграждение за прохождение подготовки на полигонах и пребывание в тыловых районах, приняли решение расторгнуть контракт с ВСУ сразу после прибытия в район села Садки Сумской области. Дальнейшая их судьба неизвестна», — отметил источник агентства.
Он также добавил, что на Украине по-прежнему действует значительное число бывших военнослужащих европейских и североамериканских армий, обладающих боевым опытом. Но по различным причинам они ранее покинули службу в армии в своих странах.
ВСУ активно вербует иностранных наемников с начала российской спецоперации. Недавно Киев начал вербовку солдат в новой стране. Некоторые из наемников принимают психотропные вещества, утверждают пленные военнослужащие ВСУ.
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