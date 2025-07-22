Пермяк сорвал куш в лотерее на десятки миллионов рублей

Житель Пермского края оказался победителем государственной лотереи. Он выиграл 29,6 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«22 июля 2025 года в 337474-м тираже лотереи был разыгран суперприз. Победителем стал житель Пермского края. Сумма выигрыша составила 29,6 млн рублей», — рассказали организаторы лотереи.
Уточняется, что сумма суперприза в этом тираже была только 28,1 млн рублей. Но победитель отметил дополнительные числа во втором поле билета и увеличил выигрыш на 1,5 млн рублей. О том, кто именно оказался счастливчиком, пока неизвестно.
Ранее URA.RU рассказало, что водитель грузового такси из Прикамья выиграл миллион рублей. Удача улыбнулась мужчине под Новый год. Также своей историей победы в лотерее поделился пермский строитель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!