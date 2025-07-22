22 июля 2025

Пермяк сорвал куш в лотерее на десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк пока не обратился за выигрышем
Пермяк пока не обратился за выигрышем Фото:

Житель Пермского края оказался победителем государственной лотереи. Он выиграл 29,6 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«22 июля 2025 года в 337474-м тираже лотереи был разыгран суперприз. Победителем стал житель Пермского края. Сумма выигрыша составила 29,6 млн рублей», — рассказали организаторы лотереи.

Уточняется, что сумма суперприза в этом тираже была только 28,1 млн рублей. Но победитель отметил дополнительные числа во втором поле билета и увеличил выигрыш на 1,5 млн рублей. О том, кто именно оказался счастливчиком, пока неизвестно.

Ранее URA.RU рассказало, что водитель грузового такси из Прикамья выиграл миллион рублей. Удача улыбнулась мужчине под Новый год. Также своей историей победы в лотерее поделился пермский строитель.

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Житель Пермского края оказался победителем государственной лотереи. Он выиграл 29,6 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «22 июля 2025 года в 337474-м тираже лотереи был разыгран суперприз. Победителем стал житель Пермского края. Сумма выигрыша составила 29,6 млн рублей», — рассказали организаторы лотереи. Уточняется, что сумма суперприза в этом тираже была только 28,1 млн рублей. Но победитель отметил дополнительные числа во втором поле билета и увеличил выигрыш на 1,5 млн рублей. О том, кто именно оказался счастливчиком, пока неизвестно. Ранее URA.RU рассказало, что водитель грузового такси из Прикамья выиграл миллион рублей. Удача улыбнулась мужчине под Новый год. Также своей историей победы в лотерее поделился пермский строитель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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