Туристы со всей России стали чаще приезжать в Челябинск

Туристы со всей России стали чаще выбирать Челябинск для своих поездок. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Центр проектного развития» по результатам анализа перелетов в сервисе «Авиасейлз».
«Российские туристы этим летом стали чаще выбирать Челябинск для своих поездок. В сервисе для покупки дешёвых авиабилетов Авиасейлс проанализировали летние перелёты горожан и гостей Челябинска. Доля бронирований этим летом выросла на 12% к уровню прошлого года», — уточнили аналитики.
В летний период наибольшее число туристов прибывает в Челябинск авиарейсами из Москвы — на этот маршрут приходится 46% всех бронирований билетов в Челябинск. Значительный спрос также отмечается на перелеты из Санкт-Петербурга (21%), Сочи (18%), Минеральных Вод (3%) и Казани (2%). При этом гости из Санкт-Петербурга проводят в Челябинске больше времени, чем остальные туристы, в среднем задерживаясь в городе на десять дней.
«Возрастает интерес к региону со стороны жителей центральных регионов России, Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири. Туристам предлагаются разнообразные форматы отдыха — от активных маршрутов с посещением национальных парков и сплавами по горным рекам до оздоровительных туров в санаториях и на курортах», — отметила гендиректор Центра проектного развития территорий и туризма региона Инна Хваткова. При этом набирают популярность культурно-познавательные экскурсии, событийный и гастрономический туризм.
Жители Челябинской области этим летом стали чаще выбирать зарубежные направления: доля таких бронирований выросла на пять процентов по сравнению с прошлым годом и достигла 19%. Наиболее востребованной страной для поездок стала Беларусь, на которую приходится 19% всех международных перелетов. Кроме того, в число популярных направлений вошли Турция (18%), Азербайджан (15%), Таджикистан (14%) и Армения (10%). В зарубежных поездках челябинцы преимущественно проводят десять дней, а с детьми путешествует 13% выезжающих.
Несмотря на рост интереса к зарубежным маршрутам, подавляющее большинство жителей региона продолжают путешествовать по России — внутренние рейсы составляют 81% всех бронирований. Самым популярным направлением внутри страны остается Москва, куда совершается 41% всех перелетов. Также среди лидеров летнего сезона — Сочи (23%), Санкт-Петербург (22%), Минеральные Воды (3%) и Казань (2%). В среднем продолжительность таких поездок составляет одну неделю, причем с детьми отправляются 12% пассажиров.
Глава Челябинской области Алексей Текслер утвердил дополнительный критерий для оценки эффективности работы руководителей муниципалитетов. Отныне на итоговую оценку их деятельности будет оказывать влияние объем и качество реализуемых в регионе мер по поддержке туристической отрасли.
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