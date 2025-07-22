22 июля 2025

Сроки начала реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II огласят в 2026 году

«РЖД» заключает контракт на разработку проекта реконструкции вокзала Пермь II
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас идет заключение контракта на проектирование третьей очереди ТПУ
Сейчас идет заключение контракта на проектирование третьей очереди ТПУ Фото:

В настоящее время осуществляется заключение контракта на проектирование третьей очереди транспортно-пересадочного узла «Пермь II». Данный этап предусматривает модернизацию действующего вокзального здания, а также развитие инфраструктуры путей и пассажирских платформ.

«Получение положительного заключения Главгосэкспертизы намечено на 2026 год. После этого планируется проведение конкурсных процедур для выбора подрядной организации и последующее начало строительно-монтажных работ», — пишет Business Class со ссылкой на пресс-службу СвЖД. 

В рамках первого этапа проекта предусмотрено строительство пешеходного тоннеля, который соединит привокзальную площадь с улицей Строителей. Второй этап включает возведение нового вокзального комплекса. По информации Свердловской железной дороги, проектная документация по этим направлениям уже разработана и проходит согласование с профильными подразделениями и службами ОАО «РЖД».

Ранее заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Алякринский озвучил предварительную стоимость реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II, которая оценивается в 15,2 млрд рублей. При этом около двух третей данной суммы предполагается направить на строительство современного вокзального комплекса, а оставшаяся часть будет выделена на обновление путевого хозяйства и платформ.

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В настоящее время осуществляется заключение контракта на проектирование третьей очереди транспортно-пересадочного узла «Пермь II». Данный этап предусматривает модернизацию действующего вокзального здания, а также развитие инфраструктуры путей и пассажирских платформ. «Получение положительного заключения Главгосэкспертизы намечено на 2026 год. После этого планируется проведение конкурсных процедур для выбора подрядной организации и последующее начало строительно-монтажных работ», — пишет Business Class со ссылкой на пресс-службу СвЖД.  В рамках первого этапа проекта предусмотрено строительство пешеходного тоннеля, который соединит привокзальную площадь с улицей Строителей. Второй этап включает возведение нового вокзального комплекса. По информации Свердловской железной дороги, проектная документация по этим направлениям уже разработана и проходит согласование с профильными подразделениями и службами ОАО «РЖД». Ранее заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Алякринский озвучил предварительную стоимость реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II, которая оценивается в 15,2 млрд рублей. При этом около двух третей данной суммы предполагается направить на строительство современного вокзального комплекса, а оставшаяся часть будет выделена на обновление путевого хозяйства и платформ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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