Сроки начала реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II огласят в 2026 году

В настоящее время осуществляется заключение контракта на проектирование третьей очереди транспортно-пересадочного узла «Пермь II». Данный этап предусматривает модернизацию действующего вокзального здания, а также развитие инфраструктуры путей и пассажирских платформ.
«Получение положительного заключения Главгосэкспертизы намечено на 2026 год. После этого планируется проведение конкурсных процедур для выбора подрядной организации и последующее начало строительно-монтажных работ», — пишет Business Class со ссылкой на пресс-службу СвЖД.
В рамках первого этапа проекта предусмотрено строительство пешеходного тоннеля, который соединит привокзальную площадь с улицей Строителей. Второй этап включает возведение нового вокзального комплекса. По информации Свердловской железной дороги, проектная документация по этим направлениям уже разработана и проходит согласование с профильными подразделениями и службами ОАО «РЖД».
Ранее заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Алякринский озвучил предварительную стоимость реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II, которая оценивается в 15,2 млрд рублей. При этом около двух третей данной суммы предполагается направить на строительство современного вокзального комплекса, а оставшаяся часть будет выделена на обновление путевого хозяйства и платформ.
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