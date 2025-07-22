Для свердловчанки, обвиненной в истязании дочери, запросили срок в колонии

Жительницу Первоуральска потребовали посадить на 5 лет за истязание дочери

23 июля 2025 в 12:35 Размер текста - 17 +

Скоро суд вынесет приговор Виктории Потапьевой (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Гособвинитель попросил отправить в колонию жительницу Первоуральска (Свердловская область) Викторию Потапьеву, которую судят за истязание и оставление в опасности двухлетней дочери. Скоро суд вынесет ей приговор, сказал URA.RU родственник Потапьевой. «В суде прошли прения. Прокурор запросил для нее пять лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства. Силовики обратили внимание на семью в декабре 2023 года — после гибели девочки. По версии следствия, сожитель Потапьевой — Иван Бекурин — систематически избивал малышку, связывал и бросал на пол. Таким образом, как объяснял сам Бекурин, он якобы наказывал ее за плохое поведение. Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 19 годам в колонии. Уголовное дело Потапьевой ушло в суд после этого приговора. Органы опеки забрали у нее других детей. Сейчас опеку над ними хотят оформить родственники. Подробнее об уголовном деле, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гособвинитель попросил отправить в колонию жительницу Первоуральска (Свердловская область) Викторию Потапьеву, которую судят за истязание и оставление в опасности двухлетней дочери. Скоро суд вынесет ей приговор, сказал URA.RU родственник Потапьевой. «В суде прошли прения. Прокурор запросил для нее пять лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства. Силовики обратили внимание на семью в декабре 2023 года — после гибели девочки. По версии следствия, сожитель Потапьевой — Иван Бекурин — систематически избивал малышку, связывал и бросал на пол. Таким образом, как объяснял сам Бекурин, он якобы наказывал ее за плохое поведение. Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 19 годам в колонии. Уголовное дело Потапьевой ушло в суд после этого приговора. Органы опеки забрали у нее других детей. Сейчас опеку над ними хотят оформить родственники. Подробнее об уголовном деле, — в материале URA.RU.