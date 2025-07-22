22 июля 2025

Для свердловчанки, обвиненной в истязании дочери, запросили срок в колонии

Жительницу Первоуральска потребовали посадить на 5 лет за истязание дочери
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москвин в суде. Тюмень, суд, девушка в суде
Скоро суд вынесет приговор Виктории Потапьевой (архивное фото) Фото:

Гособвинитель попросил отправить в колонию жительницу Первоуральска (Свердловская область) Викторию Потапьеву, которую судят за истязание и оставление в опасности двухлетней дочери. Скоро суд вынесет ей приговор, сказал URA.RU родственник Потапьевой.

«В суде прошли прения. Прокурор запросил для нее пять лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

Силовики обратили внимание на семью в декабре 2023 года — после гибели девочки. По версии следствия, сожитель Потапьевой — Иван Бекурин — систематически избивал малышку, связывал и бросал на пол. Таким образом, как объяснял сам Бекурин, он якобы наказывал ее за плохое поведение. Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 19 годам в колонии.

Уголовное дело Потапьевой ушло в суд после этого приговора. Органы опеки забрали у нее других детей. Сейчас опеку над ними хотят оформить родственники. Подробнее об уголовном деле, — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гособвинитель попросил отправить в колонию жительницу Первоуральска (Свердловская область) Викторию Потапьеву, которую судят за истязание и оставление в опасности двухлетней дочери. Скоро суд вынесет ей приговор, сказал URA.RU родственник Потапьевой. «В суде прошли прения. Прокурор запросил для нее пять лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства. Силовики обратили внимание на семью в декабре 2023 года — после гибели девочки. По версии следствия, сожитель Потапьевой — Иван Бекурин — систематически избивал малышку, связывал и бросал на пол. Таким образом, как объяснял сам Бекурин, он якобы наказывал ее за плохое поведение. Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 19 годам в колонии. Уголовное дело Потапьевой ушло в суд после этого приговора. Органы опеки забрали у нее других детей. Сейчас опеку над ними хотят оформить родственники. Подробнее об уголовном деле, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...