Отбывающий срок челябинский риелтор Унанян выделил тюремную церковь среди прочих

Основатель крупнейшего, а ныне признанного банкротом, челябинского риелторского агентства «Компаньон» Арсен Унанян, отбывающий наказание в ИК № 11 (Копейск), выделил церковь при колонии среди прочих. По его словам, ни в одном другом храме он не испытывал таких эмоций.
«У нас тут есть церковь и службы каждый день. Стараюсь посещать ее хотя бы 3-4 раза в неделю. Так вот, там колокола и я в них звонил. Это 100% одно из ярких впечатлений и испытанных эмоций в моей жизни за многие годы. Недели две я ходил завороженный. Мне всегда нравился колокольный звон. Но то, что я ощутил — тот щенячий восторг и наполненное любовью сердце — стоят дорогого», — написала сестра Унаняна от его имени на странице в «ВКонтакте».
По словам риелтора, он много путешествовал, посещал храмы и церкви в Самуи, Сингапуре, Ченнаи, Сан-Ремо, Белграде. Настоятели рассказывали ему истории, показывали артефакты. Но все это несравнимо с перезвоном колоколов, который он услышал в церкви при колонии.
Унанян находится в колонии с февраля 2024 года. По решению суда его признали виновным в мошенничестве и лишили свободы на пять с половиной лет. Обвинению удалось доказать, что Унанян обманул одного из клиентов, продав ему уже реализованное помещение в строящемся бизнес-центре. Сейчас адвокаты готовят жалобу в Верховный суд РФ.
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