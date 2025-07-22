22 июля 2025

Отбывающий срок челябинский риелтор Унанян выделил тюремную церковь среди прочих

Отбывающий срок челябинский риелтор Унанян выделил тюремную церковь вреди прочих
© Служба новостей «URA.RU»
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Арсен Унанян отбывает срок за мошенничество
Арсен Унанян отбывает срок за мошенничество Фото:

Основатель крупнейшего, а ныне признанного банкротом, челябинского риелторского агентства «Компаньон» Арсен Унанян, отбывающий наказание в ИК № 11 (Копейск), выделил церковь при колонии среди прочих. По его словам, ни в одном другом храме он не испытывал таких эмоций.

«У нас тут есть церковь и службы каждый день. Стараюсь посещать ее хотя бы 3-4 раза в неделю. Так вот, там колокола и я в них звонил. Это 100% одно из ярких впечатлений и испытанных эмоций в моей жизни за многие годы. Недели две я ходил завороженный. Мне всегда нравился колокольный звон. Но то, что я ощутил — тот щенячий восторг и наполненное любовью сердце — стоят дорогого», — написала сестра Унаняна от его имени на странице в «ВКонтакте».

По словам риелтора, он много путешествовал, посещал храмы и церкви в Самуи, Сингапуре, Ченнаи, Сан-Ремо, Белграде. Настоятели рассказывали ему истории, показывали артефакты. Но все это несравнимо с перезвоном колоколов, который он услышал в церкви при колонии.

Унанян находится в колонии с февраля 2024 года. По решению суда его признали виновным в мошенничестве и лишили свободы на пять с половиной лет. Обвинению удалось доказать, что Унанян обманул одного из клиентов, продав ему уже реализованное помещение в строящемся бизнес-центре. Сейчас адвокаты готовят жалобу в Верховный суд РФ.

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Основатель крупнейшего, а ныне признанного банкротом, челябинского риелторского агентства «Компаньон» Арсен Унанян, отбывающий наказание в ИК № 11 (Копейск), выделил церковь при колонии среди прочих. По его словам, ни в одном другом храме он не испытывал таких эмоций. «У нас тут есть церковь и службы каждый день. Стараюсь посещать ее хотя бы 3-4 раза в неделю. Так вот, там колокола и я в них звонил. Это 100% одно из ярких впечатлений и испытанных эмоций в моей жизни за многие годы. Недели две я ходил завороженный. Мне всегда нравился колокольный звон. Но то, что я ощутил — тот щенячий восторг и наполненное любовью сердце — стоят дорогого», — написала сестра Унаняна от его имени на странице в «ВКонтакте». По словам риелтора, он много путешествовал, посещал храмы и церкви в Самуи, Сингапуре, Ченнаи, Сан-Ремо, Белграде. Настоятели рассказывали ему истории, показывали артефакты. Но все это несравнимо с перезвоном колоколов, который он услышал в церкви при колонии. Унанян находится в колонии с февраля 2024 года. По решению суда его признали виновным в мошенничестве и лишили свободы на пять с половиной лет. Обвинению удалось доказать, что Унанян обманул одного из клиентов, продав ему уже реализованное помещение в строящемся бизнес-центре. Сейчас адвокаты готовят жалобу в Верховный суд РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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