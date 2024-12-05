«Теперь вся надежда на Верховный суд»: челябинский риелтор-мошенник Унанян проиграл в кассации

Челябинский риелтор Унанян, осужденный за мошенничество, проиграл в кассации

05 декабря 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Арсен Унанян не смог вернуть дело на новое рассмотрение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основатель крупнейшего, а ныне признанного банкротом, челябинского риелторского агентства «Компаньон» Арсен Унанян, осужденный на пять с половиной лет за мошенничество, в кассации не смог оспорить приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, жалоба защитника риелтора осталась без удовлетворения. «В жалобе адвокаты просили отменить приговор суда первой инстанции, по которому их подзащитного осудили на пять с половиной лет колонии общего режима. Они пытались вернуть дело на новое рассмотрение. Суд же оставил жалобу без удовлетворения, а решение без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. URA.RU связалось с адвокатом Унаняна — Ильей Калетиным. По его словам, он стал защитником риелтора уже после вынесения приговора, а ознакомившись с материалами был удивлен абсурдности решения суда первой инстанции. В суде кассационной инстанции он просил отменить приговор и апелляционное определение, направить уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как по делу не установлено множество значимых обстоятельств и не дана надлежащая правовая оценка определенным фактам. Кроме того, как и в суде апелляционной инстанции, в жалобе указывалось на очевидную несправедливость назначенного наказания. «Я не из числа людей, в том числе адвокатов, которые видят в принимаемых судебных решениях лоббирование чьих-то интересов, ангажированность и действие административного ресурса. Но по данному делу возникает именно такое мнение, так как иначе объяснить такую „слепоту“ в отношении очевидных вещей со стороны судей апелляционной и кассационной инстанции, которых я считаю грамотными специалистами, я не могу», — отметил в разговоре с URA.RU Калетин. Адвокат заявил, что собирается подавать жалобу на решение в Верховный суд РФ. Это единственный оставшийся вариант обжалования принятых судебных решений. Унанян был задержан в мае 2022 года. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, риелтор обманул предпринимателя, который купил помещение в его строящемся здании на Комсомольском проспекте. По сути, он продал потерпевшему «воздух», так как ранее это же помещение было продано другому человеку. Эту версию удалось доказать в суде, и по итогу риелтор получил пять с половиной лет колонии. Новость по теме Осужденному челябинскому риелтору Унаняну добавили 33,7 млн рублей долгов В апелляционной инстанции приговор «засилили». Унанян отправился в колонию, из которой до сих пор пытается отбиться от требований кредиторов: речь идет о долге в шесть миллионов рублей перед предпринимателями Ильей Горфманом, Львом Мельником и Олегом Зиганшиным. Первому риелтора должен 6 млн рублей, второму — почти 142 тысячи долларов США, третьему — 33 млн 700 тысяч рублей. При этом сам Унанян признан банкротом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель крупнейшего, а ныне признанного банкротом, челябинского риелторского агентства «Компаньон» Арсен Унанян, осужденный на пять с половиной лет за мошенничество, в кассации не смог оспорить приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, жалоба защитника риелтора осталась без удовлетворения. «В жалобе адвокаты просили отменить приговор суда первой инстанции, по которому их подзащитного осудили на пять с половиной лет колонии общего режима. Они пытались вернуть дело на новое рассмотрение. Суд же оставил жалобу без удовлетворения, а решение без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. URA.RU связалось с адвокатом Унаняна — Ильей Калетиным. По его словам, он стал защитником риелтора уже после вынесения приговора, а ознакомившись с материалами был удивлен абсурдности решения суда первой инстанции. В суде кассационной инстанции он просил отменить приговор и апелляционное определение, направить уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как по делу не установлено множество значимых обстоятельств и не дана надлежащая правовая оценка определенным фактам. Кроме того, как и в суде апелляционной инстанции, в жалобе указывалось на очевидную несправедливость назначенного наказания. «Я не из числа людей, в том числе адвокатов, которые видят в принимаемых судебных решениях лоббирование чьих-то интересов, ангажированность и действие административного ресурса. Но по данному делу возникает именно такое мнение, так как иначе объяснить такую „слепоту“ в отношении очевидных вещей со стороны судей апелляционной и кассационной инстанции, которых я считаю грамотными специалистами, я не могу», — отметил в разговоре с URA.RU Калетин. Адвокат заявил, что собирается подавать жалобу на решение в Верховный суд РФ. Это единственный оставшийся вариант обжалования принятых судебных решений. Унанян был задержан в мае 2022 года. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, риелтор обманул предпринимателя, который купил помещение в его строящемся здании на Комсомольском проспекте. По сути, он продал потерпевшему «воздух», так как ранее это же помещение было продано другому человеку. Эту версию удалось доказать в суде, и по итогу риелтор получил пять с половиной лет колонии. В апелляционной инстанции приговор «засилили». Унанян отправился в колонию, из которой до сих пор пытается отбиться от требований кредиторов: речь идет о долге в шесть миллионов рублей перед предпринимателями Ильей Горфманом, Львом Мельником и Олегом Зиганшиным. Первому риелтора должен 6 млн рублей, второму — почти 142 тысячи долларов США, третьему — 33 млн 700 тысяч рублей. При этом сам Унанян признан банкротом.