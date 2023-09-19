19 сентября 2023

Основателя крупнейшего агентства недвижимости в Челябинске отправили в колонию. Фото

Директор агентства «Компаньон» в Челябинске Унанян приговорен к 5,5 годам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Арсену Унаняну, Центральный райсуд Челябинск, унанян арсен
Арсена Унаняна (слева) признали виновным в мошенничестве Фото:

Основателя крупнейшего, а ныне обанкротившегося агентства по поиску недвижимости «Компаньон» в Челябинске Арсена Унаняна 20 сентября признали виновным в нескольких эпизодах мошенничества. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, риэлтора отправили в колонию на пять с половиной лет.

«Суд постановил признать Унаняна виновным. Назначить ему окончательное наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии общего режима», — зачитала приговор судья Елена Черненко

Унаняна взяли по стражу прямо в зале суда. В качестве дополнительного наказания ему назначили штраф в размере 700 тысяч рублей. Также был удовлетворен гражданский иск к риелтору на сумму 33 млн 700 тысяч рублей.

Унаняна задержали в сентябре 2022 года. После обысков в его компании риэлтора увезли на допрос. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве. По версии следствия, Унанян обманул одного из клиентов, продав ему одно из помещений своего строящегося бизнес-центра, которое ранее уже было реализовано другому дольщику. По итогам основанное им агентство по продаже недвижимости «Компаньон», проработавшее в регионе 19 лет, обанкротилось.

Приговор Арсену Унаняну, Центральный райсуд Челябинск
Арсен Унанян выслушал приговор суда
Фото:
Приговор Арсену Унаняну, Центральный райсуд Челябинск
После оглашения приговора Унаняна увел конвой
Фото:

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Основателя крупнейшего, а ныне обанкротившегося агентства по поиску недвижимости «Компаньон» в Челябинске Арсена Унаняна 20 сентября признали виновным в нескольких эпизодах мошенничества. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, риэлтора отправили в колонию на пять с половиной лет. «Суд постановил признать Унаняна виновным. Назначить ему окончательное наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии общего режима», — зачитала приговор судья Елена Черненко Унаняна взяли по стражу прямо в зале суда. В качестве дополнительного наказания ему назначили штраф в размере 700 тысяч рублей. Также был удовлетворен гражданский иск к риелтору на сумму 33 млн 700 тысяч рублей. Унаняна задержали в сентябре 2022 года. После обысков в его компании риэлтора увезли на допрос. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве. По версии следствия, Унанян обманул одного из клиентов, продав ему одно из помещений своего строящегося бизнес-центра, которое ранее уже было реализовано другому дольщику. По итогам основанное им агентство по продаже недвижимости «Компаньон», проработавшее в регионе 19 лет, обанкротилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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