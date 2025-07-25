В ХМАО владельцы распродают арендные дома за городом

В ХМАО владельцы загородных домов, которые строили их под арендный бизнес, начали продавать объекты. Риелторы предполагают, что предприниматели рассчитывают заработать на разнице в цене.
«Такую недвижимость, как правило, брали под льготную ипотеку. Возможно, сейчас просто хотят заработать на разнице. И, возможно, не те ожидания были. Например, при стоимости проживания в сутки 10-15 тысяч рублей спрос не такой большой оказался. Возможно, если бы ставили дешевле, то заполняемость была бы лучше», — рассуждает в разговоре с URA.RU эксперт по загородной недвижимости Светлана Глушенкова.
О массовой продаже подобной недвижимости в регионе пока речи не идет. Локации точечно продают в Сургуте и Нижневартовске. Цены, в зависимости от объекта, варьируются примерно в 5-10 миллионов рублей. «Но дорогостоящая недвижимость сейчас плохо продается. Тем, кто хочет поскорее продать, приходится ценники снижать», — добавляет эксперт.
Впрочем в загородной аренде важную роль играет сезонность. А ситуация со спросом может меняться. Летом, например, интерес клиентов выше из-за различных событий, например выпускных или свадеб.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорские предприниматели начали активно строить загородные дома для отдыха. Особенной популярностью пользовались локации в стиле A-frame.
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