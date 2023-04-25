В ХМАО возник ажиотажный спрос на новый вид загородного отдыха

Как югорские предприниматели начали зарабатывать на «шалашах»

26 апреля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

В регионе становится популярным отдых в загородных A-frame домах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО набирает популярность новый вид загородного отдыха в A-frame домах. Их форма напоминает треугольный шалаш. Что привлекает югорчан в таких объектах и каковы основные сложности в заработке на их аренде. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими предпринимателями. A-frame коттедж в Сургутском районе Фото: «Авито» «На данный момент спрос есть на этот дом, формат очень актуален. [У нас] как минимум, каждые выходные бронируют, редко бывает, что пустует по каким-либо причинам. Будние дни тоже бронируют», — рассказывает журналисту агентства владелец A-frame коттеджа в Сургутском районе Туран Мамедов. Средняя стоимость аренды в сутки такого «шалаша» по ХМАО варьируется от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от дня недели и самой локации. При этом чаще всего цена зависит не только от того, насколько обустроен сам дом, но и еще участок. По словам предпринимателей, найти ухоженную территорию с лесом или просто многолетними деревьями, например, в пригороде Сургута, довольно трудно. «Наш формат не заточен под то, чтобы просто сдавать, а под то, чтобы это было максимально эстетично. Поэтому участок, который мы приобрели — он намного выше рыночной стоимости обошелся», — комментирует журналисту агентства владелица дома отдыха «А-frame Шалаш» в Сургуте Галина Фокина. Акцент на эстетической составляющей домов дает возможность предпринимателям сдавать локацию не только для загородного отдыха, но еще в качестве фото- и видеозон, а также площадок для различных мероприятий. «Например, этот дом подходит под камерную свадьбу, так как он не стандартный классический треугольник, и может вместить до 15 человек», — уточняет Фокина. «А-frame Шалаш» в стиле кантри в Сургуте Фото: 2Gis При этом сам рынок аренды «шалашей» в регионе, по словам предпринимателей, хоть и активно, но только набирает обороты. Поэтому конкуренция пока небольшая. «Чаще всего у нас все-таки сдают однотипные обычные квадратные дома. Здесь же дом своеобразный, шалаш так скажем, как в сказке. Таких домов в регионе вообще очень мало, но сейчас люди интересуются, много желающих, кто хочет построить себе такие же», — добавляет Мамедов. Большинство предпринимателей в ХМАО сейчас рассматривают заработок на «шалашах» исключительно как дополнительный доход или небольшой семейный бизнес. Однако по мнению специалистов агентства недвижимости «Этажи», аренду А-frame домов все чаще стараются вывести, что называется, на поток. «У нас есть несколько десятков запросов от тех, кто планирует запускать подобный бизнес в различных регионах. Услуга достаточно востребованная при правильной ценовой политике и организации сопутствующих туристических услуг. При этом затраты на открытие подобного бизнеса не настолько велики. Часть бизнесменов рассчитывают на окупаемость в течение 12-18 месяцев», — комментирует журналисту агентства руководитель направления продажи и аренды коммерческой недвижимости компании «Этажи» Антон Лескин. Новость по теме В ХМАО образовался ажиотажный спрос на деревянные дома Поэтому все чаще предприниматели обращают внимание на каркасно-модульные A-frame дома, которые изготавливаются на заводах. На самих участках их остается лишь смонтировать. «Панельно-каркасный одноэтажный жилой дом заводского изготовления на подготовленном фундаменте небольшой площади можно собрать за довольно короткий срок — от 48 часов и даже меньше. Это будет полностью готовая к эксплуатации «коробка» с подключенными коммуникациями. Останутся элементы внутренней отделки, возможно — минимальные. Срок, конечно, может быть и значительно больше — и 14, и 45, и 60 дней до сдачи дома «под ключ». Все зависит от конкретной технологии и производителя каркасных конструкций», — поясняет комментирует агентству эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО «ОПУС» в Югре Сергей Чабан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО набирает популярность новый вид загородного отдыха в A-frame домах. Их форма напоминает треугольный шалаш. Что привлекает югорчан в таких объектах и каковы основные сложности в заработке на их аренде. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими предпринимателями. «На данный момент спрос есть на этот дом, формат очень актуален. [У нас] как минимум, каждые выходные бронируют, редко бывает, что пустует по каким-либо причинам. Будние дни тоже бронируют», — рассказывает журналисту агентства владелец A-frame коттеджа в Сургутском районе Туран Мамедов. Средняя стоимость аренды в сутки такого «шалаша» по ХМАО варьируется от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от дня недели и самой локации. При этом чаще всего цена зависит не только от того, насколько обустроен сам дом, но и еще участок. По словам предпринимателей, найти ухоженную территорию с лесом или просто многолетними деревьями, например, в пригороде Сургута, довольно трудно. «Наш формат не заточен под то, чтобы просто сдавать, а под то, чтобы это было максимально эстетично. Поэтому участок, который мы приобрели — он намного выше рыночной стоимости обошелся», — комментирует журналисту агентства владелица дома отдыха «А-frame Шалаш» в Сургуте Галина Фокина. Акцент на эстетической составляющей домов дает возможность предпринимателям сдавать локацию не только для загородного отдыха, но еще в качестве фото- и видеозон, а также площадок для различных мероприятий. «Например, этот дом подходит под камерную свадьбу, так как он не стандартный классический треугольник, и может вместить до 15 человек», — уточняет Фокина. При этом сам рынок аренды «шалашей» в регионе, по словам предпринимателей, хоть и активно, но только набирает обороты. Поэтому конкуренция пока небольшая. «Чаще всего у нас все-таки сдают однотипные обычные квадратные дома. Здесь же дом своеобразный, шалаш так скажем, как в сказке. Таких домов в регионе вообще очень мало, но сейчас люди интересуются, много желающих, кто хочет построить себе такие же», — добавляет Мамедов. Большинство предпринимателей в ХМАО сейчас рассматривают заработок на «шалашах» исключительно как дополнительный доход или небольшой семейный бизнес. Однако по мнению специалистов агентства недвижимости «Этажи», аренду А-frame домов все чаще стараются вывести, что называется, на поток. «У нас есть несколько десятков запросов от тех, кто планирует запускать подобный бизнес в различных регионах. Услуга достаточно востребованная при правильной ценовой политике и организации сопутствующих туристических услуг. При этом затраты на открытие подобного бизнеса не настолько велики. Часть бизнесменов рассчитывают на окупаемость в течение 12-18 месяцев», — комментирует журналисту агентства руководитель направления продажи и аренды коммерческой недвижимости компании «Этажи» Антон Лескин. Поэтому все чаще предприниматели обращают внимание на каркасно-модульные A-frame дома, которые изготавливаются на заводах. На самих участках их остается лишь смонтировать. «Панельно-каркасный одноэтажный жилой дом заводского изготовления на подготовленном фундаменте небольшой площади можно собрать за довольно короткий срок — от 48 часов и даже меньше. Это будет полностью готовая к эксплуатации «коробка» с подключенными коммуникациями. Останутся элементы внутренней отделки, возможно — минимальные. Срок, конечно, может быть и значительно больше — и 14, и 45, и 60 дней до сдачи дома «под ключ». Все зависит от конкретной технологии и производителя каркасных конструкций», — поясняет комментирует агентству эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО «ОПУС» в Югре Сергей Чабан.