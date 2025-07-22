Открыта продажа билетов на первый домашний матч ФК «Челябинск» в ФНЛ

Открыта продажа билетов на первый домашний матч футбольного клуба «Челябинск» в Первой лиге ФНЛ. Игра с волгоградским «Ротором» состоится в предстоящую субботу 26 июля, в 17 часов на Центральном стадионе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Билеты на первый домашний матч сезона в продаже! Приходи поддержать любимую команду в новой лиге», — говорится в сообщении.
Цена билетов колеблется от 160 до 300 рублей. Но самых дорогих мест по 300 рублей осталось всего несколько десятков.
Скидка 50% могут предусмотрена для пенсионеров, студентов, детей от 7 до 18 лет, ветеранов боевых действий и членов их семей. Бесплатно понаблюдать за игрой могут дети до 7 лет, ветераны спорта, инвалиды и их сопровождающие, воспитанники ДЮСШ в сопровождении тренеров. Льготные билеты приобретаются только в день матча в кассах стадиона. При этом льгота не распространяется на сектор Ю-6.
Напомним, первый матч с московским «Торпедо» «Челябинск» выиграл со счетом 3:2, так что сейчас у южноуральцев три очка. Победу в первом матче одержал и волгоградский «Ротор», так что субботний матч обещает быть напряженным.
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