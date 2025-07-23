Сатанистов в России признали экстремистами

ВС РФ признал Международное движение сатанизма экстремистским
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Сатанисты теперь запрещены в России
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Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры признал Международное движение сатанизма* экстремистским. Отныне оно запрещено в стране. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

*Признано экстремистским и запрещено в РФ

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Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры признал Международное движение сатанизма* экстремистским. Отныне оно запрещено в стране. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда. *Признано экстремистским и запрещено в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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