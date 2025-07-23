Военнослужащие ВС РФ за последние сутки освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Подразделения группировки войск „Север“ ... освободили населенный пункт Варачино Сумской области», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.
По информации министерства, за прошедшие сутки ВСУ потеряли в зоне проведения спецоперации свыше 1,2 тысячи военнослужащих. Наибольшие потери понесла группировка ВСУ в зоне ответственности войск «Центр» — до 405 человек.
В зоне «Запад» потери превысили 250 военнослужащих, в районе действий группировки «Восток» — до 200, на южном направлении — до 145. Кроме того, в районе ответственности войск «Север» зафиксированы потери до 165 украинских военнослужащих, а на направлении «Днепр» — до 55 человек.
Ранее Минобороны России объявило об освобождении населенного пункта Новоторецкое, расположенного на территории ДНР. Подразделения войсковой группировки «Центр» в ходе активных боевых действий взяли под контроль этот населенный пункт. Отмечается, что российские военные продолжают наступательные операции на нескольких направлениях фронта.
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