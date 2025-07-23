Какие праздники отмечают 24 июля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Четверг, 24 июля 2025, ознаменован профессиональным праздником флористов. Православные верующие чтят память святой равноапостольной княгини Ольги, в народе празднуется Ольга Страдница. Также этот день связан с кадастровыми инжинерами, заботой о себе и кофе. 24 июля родились художники Эжен де Блаас и Альфонс Муха, актриса Ирина Мирошниченко и певица Дженнифер Лопес. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 24 июля 2025
Международный день заботы о себе
24 июля отмечается Международный день заботы о себе, учрежденный в 2011 году по инициативе одноименного фонда. Главная цель праздника — напомнить людям о важности ответственного отношения к своему здоровью.
Инициатива получила поддержку медицинских организаций, ВОЗ и ООН. В 2019 году ВОЗ даже объявила месяц заботы о себе, продлившийся с 24 июня по 26 июля. Здоровье — основа успешной жизни не только для самого человека, но и для его близких. Заботясь о себе, мы становимся способны лучше поддерживать родных и создавать гармоничные отношения.
Основные направления заботы о себе: регулярные медицинские осмотры, физическая активность (минимум 2,5 часа в неделю), сбалансированное питание, качественный отдых, соблюдение гигиены, отказ или уменьшение вредных привычек, эмоциональное благополучие.
Особую значимость самопомощь приобретает для людей с хроническими заболеваниями. Правильная диета, регулярный контроль состояния и соблюдение медицинских рекомендаций помогают предотвратить обострения и улучшить качество жизни.
Важно помнить, что забота о себе — это не эгоизм, а необходимая инвестиция в будущее. Даже небольшие ежедневные шаги, такие как 5 минут спокойного отдыха без гаджетов, могут существенно улучшить качество жизни.
День рождения растворимого кофе
24 июля 1938 года считается днем рождения растворимого кофе — в этот день компания Nestl? выпустила на рынок первую популярную марку Nescafe. Однако история изобретения началась гораздо раньше.
Пионерские разработки принадлежат новозеландскому предпринимателю Дэвиду Стренгу, получившему патент на растворимый кофе в 1890-х годах. Его продукт продавался в жестяных банках, но не получил широкого признания. Прорыв в технологии совершил японский химик Сатори Като в 1901 году в Чикаго, создав новую методику производства.
Коммерческий успех пришел к английскому химику Дж. К. Вашингтону, который в 1906 году разработал технологию на основе порошкообразного налета с кофейной турки. В 1909 году появился первый массовый растворимый кофе Red E Coffee, ставший частью рациона американской армии во время Первой мировой войны.
Революционный продукт появился благодаря сотрудничеству Nestl? и бразильских производителей кофе в 1930-х годах. Специалист компании Макс Моргенталер разработал технологию, позволяющую сохранить вкус и свойства натурального кофе.
Сегодня растворимый кофе производится в трех основных видах:
- Порошковый (спрей-драйд);
- Гранулированный (агломерат);
- Сублимированный (фриз-драйд).
Мировые тенденции показывают разную популярность растворимого кофе в зависимости от региона. Лидерами потребления являются бразильцы, россияне демонстрируют высокий уровень потребления, превосходящий американский. В скандинавских странах и Германии преобладает традиционный заварной кофе.
Российские праздники 24 июля 2025
День флориста
День флориста в России отмечается 24 июля. Эта дата была выбрана не случайно — именно в этот день в 2009 году Минздравсоцразвития официально утвердил квалификационные требования к профессии флориста. Значительный вклад в появление праздника внес Флористический Союз России, разработавший основные профессиональные стандарты.
Еще в Древнем Египте цветами украшали храмы и дворцы, а при дворе Людовика XIV цветочные композиции были обязательным элементом балов. В России Петр I познакомил соотечественников с редкими зарубежными растениями.
Современный флорист — это профессионал, который:
- Создает цветочные композиции из живых и искусственных растений;
- Оформляет мероприятия и декорирует помещения;
- Работает с дополнительными элементами декора;
- Обладает знаниями по уходу за растениями;
- Владеет техниками составления букетов;
- Имеет развитое творческое мышление;
- Умеет находить подход к клиентам.
Профессиональные требования к флористу включают не только художественные навыки, но и понимание бизнес-процессов. Специалист должен уметь сочетать различные растения, работать с профессиональным инструментом и обладать стрессоустойчивостью.
Празднование Дня флориста не имеет строгих традиций. В этот день салоны и учебные заведения проводят мастер-классы, выставки и конкурсы профессионального мастерства. Флористы демонстрируют свои лучшие работы и делятся опытом с начинающими коллегами.
Роль флористов в современном обществе трудно переоценить. Они создают красоту, которая сопровождает нас на важных событиях жизни — свадьбах, днях рождения, юбилеях. Сегодня особенно популярны нестандартные композиции: сочетания цветов с конфетами, фруктами и игрушками. Флористы постоянно совершенствуют свое мастерство, чтобы радовать клиентов уникальными работами.
День кадастрового инженера
Профессиональный праздник кадастровых инженеров отмечается ежегодно 24 июля. Дата выбрана в честь принятия Федерального закона № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в 2007 году. Инициатором учреждения праздника выступила саморегулируемая организация «Кадастровые инженеры».
Кадастровая деятельность в России берет начало в X веке, когда земельные участки делились на категории по качеству. В XVI веке эти функции выполнял Поместный приказ. При Петре I начали применяться геодезические инструменты. Современный кадастр сформировался в 1990-х годах с появлением частной собственности.
Кадастровый инженер — это многопрофильный специалист, который должен владеть навыками геодезиста, землеустроителя, оценщика и юриста одновременно. В его обязанности входит техническая инвентаризация объектов, подготовка технических планов, межевание участков, определение границ территорий и проведение землеустроительной экспертизы.
Профессиональная деятельность строго регламентирована законодательством. С 2011 года кадастровые работы могут выполнять только аттестованные специалисты. В государственном реестре числится около 40 тысяч квалифицированных инженеров.
Ответственность специалиста чрезвычайно высока. Десять ошибок могут привести к лишению аттестата, а за искажения данных предусмотрена персональная ответственность. Кадастровый инженер должен досконально знать земельное и гражданское законодательство.
Профессиональный союз кадастровых инженеров активно развивается. В 2012 году создано Национальное объединение саморегулируемых организаций. В праздник проводятся конференции, семинары и съезды, где обсуждаются актуальные вопросы отрасли и стратегии развития кадастровой деятельности.
Православный праздник 24 июля 2025
День памяти святой равноапостольной княгини Ольги
Княгиня Ольга — выдающаяся правительница Древней Руси, первая среди русских правителей принявшая христианство. Родилась в селе Выбуты Псковской земли в языческой семье варяжского рода. При рождении носила имя Хельга, что означает «священная».
В 903 году стала супругой киевского князя Игоря. Будучи женой князя Игоря, она проявила твердость характера еще при первой встрече с будущим супругом, отвергнув его греховные помыслы.
После гибели Игоря от рук древлян в 945 году взяла на себя управление государством при малолетнем сыне Святославе. Проявив незаурядный политический талант, провела важные реформы: упорядочила сбор дани, создала систему погостов, определила границы княжества. Месть древлянам стала ярким проявлением ее решительности. Используя хитрость, она жестоко покарала убийц мужа, сожгла их столицу Искоростень.
В 957 году Ольга посетила Константинополь, где приняла крещение с именем Елена от патриарха Феофилакта. Ее крестным отцом стал император Константин VII. Вернувшись на Русь, активно способствовала распространению христианства, строила первые храмы, в том числе каменные.
Религиозная деятельность Ольги не прекратилась даже после того, как ее сын Святослав остался верен язычеству. Она стала первой христианской миссионеркой на Руси, заложив основы для будущего крещения страны.
Скончалась княгиня в 969 году, завещав похоронить себя по христианскому обряду. В 1547 году была причислена к лику святых как равноапостольная святая, став одной из немногих женщин, удостоенных этого высокого титула наряду с Марией Магдалиной и святой Феклой.
Ольга вошла в историю как мудрый правитель и реформатор, заложивший фундамент государственности и культуры Киевской Руси, а также как первая христианская правительница, подготовившая почву для крещения Руси.
Народный праздник 24 июля 2025
Ольга Страдница
День памяти княгини Ольги на Руси совпадал с пиком сельскохозяйственных работ, за что ее прозвали Страдницей. В этот период вся деревня выходила на поля: одни занимались жатвой, другие заготовкой сена, а детей отправляли собирать грибы и ягоды. Крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде и успешном завершении работ до появления обильной росы.
День почитания Ольги также называли Стожарами (яркое небо) — по имени звездного скопления в созвездии Тельца. Яркое сияние Стожар предвещало удачную страду и богатый урожай, а для охотников — удачную охоту на медведя.
Княгиня не только мудро правила государством, но и заботилась о духовном просвещении народа. Несмотря на сопротивление своего сына Святослава, остававшегося язычником, Ольга тайно обучала христианской вере своих внуков.
Ее дело продолжил внук — князь Владимир, будущий креститель Руси. Именно в его правление началось широкое почитание Ольги как святой. Народ верил: «Ольга — на поле подмога», и искренне молился ей о благополучии и удаче в сельскохозяйственных работах.
Память о княгине Ольге сохранилась не только как о государственной деятельнице, но и как о заступнице крестьянского труда, чье небесное покровительство помогало завершить полевые работы вовремя.
Приметы и поверья
По традиции день Ольги Страдницы был богат и на народные приметы. Считалось, что резкий гром в этот день принесет тихий дождь, а гулкий — ливень. Падающие желтые листья с деревьев обещали раннюю осень и снежную зиму. Большое количество росы отмечало немногий урожай томатов, а из-за обилия комаров в этот день — ждали хороший ягодный урожай.
Наблюдали и за фауной: громкий стрекот цикад и сверчков сулил продолжительную жару и сильную влажность, а низко летающие ласточки предвещали затяжное несчастье. Высоко летающие жаворонки обещали солнечную погоду.
Что можно и нельзя делать 24 июля
Что считалось благоприятным
24 июля, в день, известный как Ольга Страдница, наши предки придерживались особых традиций, направленных на привлечение счастья, крепкого здоровья и материального благополучия. Согласно народным верованиям, усердный труд в этот день сулил богатый урожай и процветание всему домашнему хозяйству.
Православные христиане начинали утро с посещения церквей, где возносили молитвы к Святой Ольге. Они просили ее о семейном счастье, защите детей и духовной поддержке. Особое покровительство святая оказывала одиноким женщинам и недавно принявшим христианство.
В этот день сельские жители были заняты важными работами. Они обрабатывали поля, ухаживали за огородами и проверяли сохранность запасов. Особое внимание уделялось организации пространства в амбарах и разумному распределению ресурсов. Народ верил, что день особенно благоприятствует финансовому планированию и бережливости — качествам, присущим самой княгине Ольге.
Крестьяне отправлялись в поля на телегах, а дети собирали дары леса — ягоды и грибы. Люди молились о благоприятных погодных условиях и успешном завершении сельскохозяйственных работ. Существовало поверье, что необходимо завершить все полевые дела до появления обильной росы, чтобы не испортить урожай ржи.
Для незамужних девушек этот день был особенным — они молились о встрече с достойным суженым. Благоприятным считалось также занятие рыбалкой и охотой, однако отправлялись в лес исключительно с чистыми помыслами, иначе, по поверьям, злые силы могли завести путника в непроходимые дебри.
24 июля считалось идеальным временем для воплощения новых замыслов. Народ верил, что судьба сама укажет верный путь к успеху и процветанию.
Чего нельзя было делать
Запреты 24 июля были тщательно соблюдаемы нашими предками, поскольку они верили, что их соблюдение поможет защитить дом от несчастий, привлечь благополучие и сохранить гармонию в семье. Нарушение этих традиций могло, по народным представлениям, привести к серьезным последствиям как для отдельного человека, так и для всей семьи.
Наши предки верили, что 24 июля домовой отдыхает от своих повседневных обязанностей по защите дома. Любые попытки заняться уборкой, стиркой или глажкой могли нарушить его покой и вызвать гнев. Последствия такого нарушения могли быть весьма неприятными: от мелких бытовых неурядиц до серьезных семейных ссор и постоянных конфликтов между домочадцами. Разрешалось заниматься исключительно работами в поле и огороде, которые считались богоугодными делами.
Вечернее время было особенно опасным для посещения бани. Существовало поверье, что банный дух в этот день становился особенно чувствительным и обидчивым. Если потревожить его вечерним посещением, он мог наслать болезни или другие неприятности на посетителя. Купаться днем также не следовало, считалось, вместе с водой можно смыть с себя не только удачу, но и здоровье, семейное благополучие и даже часть жизненной энергии.
Денежные вопросы требовали особой осторожности. В этот день категорически запрещалось как давать, так и брать деньги в долг. Существовало глубокое поверье, что вместе с монетами можно передать или получить не только материальное благополучие, но и чужую судьбу, включая ее негативные аспекты. Люди верили, что финансовые операции в этот день могут привести к потере собственного достатка.
Конфликты и ссоры находились под особым запретом. Даже незначительный спор или разногласие могли, согласно народным поверьям, перерасти в длительную вражду, которая могла затянуться на долгие месяцы или даже годы. Более того, конфликты в этот день могли привести не только к личным проблемам, но и к материальным потерям.
Свадебные разговоры были под строгим табу, несмотря на то что девушки молились о счастливом замужестве. Обсуждение свадеб, помолвок и венчаний считалось крайне неблагоприятной приметой. Люди верили, что такие разговоры могут спугнуть счастье и разрушить будущие отношения еще до их начала.
Вынос вещей из дома находился под строгим запретом. По народным поверьям, вместе с вещами можно было случайно вынести не только материальное благополучие, но и духовную составляющую дома — семейное счастье, гармонию и уют. Даже мелкие предметы не рекомендовалось выносить за пределы жилища.
Знаменитости, родившиеся 24 июля
- Александр Дюма отец (1802– 1870) — французский писатель, драматург и журналист. Один из самых читаемых французских авторов, мастер приключенческого романа.
- Николай Чернышевский (1828–1889) — русский литературный критик, философ-материалист, публицист и писатель.
- Антонина Абаринова (1842–1901) — российская оперная певица (контральто, меццо-сопрано) и драматическая актриса.
- Эжен де Блаас (1843–1932) — итальянский художник, писавший в стиле академического классицизма.
- Альфонс Муха (1860–1939) — чешский живописец, проектировщик интерьера, художник-ювелир, мастер театральной афиши и зрелищного плаката, один из наиболее известных представителей стиля ар-нуво.
- Ольга Преображенская (1881–1971) — русская и советская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист и педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935)
- Игорь Ильинский (1901–1987) — советский актер и режиссер театра и кино, мастер художественного слова (чтец).
- Николай Гронский (1909–1934) — русский поэт. Известен как адресат лирики Марины Цветаевой.
- Ирина Мирошниченко (1942–2023) — советская и российская актриса театра и кино, певица; народная артистка РСФСР (1988).
- Збигнев Миколейко (1951–2024) — польский философ, историк религии и идеи, эссеист, педагог. Опубликовал более 800 текстов на 9 языках.
- Дженнифер Лопес (род. 1969) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.
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