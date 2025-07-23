Кремль рассказал об ожиданиях от нового раунда переговоров с Украиной

Песков: предстоящий разговор с Украиной будет сложным
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что меморандумы стран противоположны
Песков заявил, что меморандумы стран противоположны Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Предстоящий раунд переговоров России с Украиной будет сопровождаться сложным разговором. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никто легкой дороги не ожидает. Это будет сложный разговор», — заявил официальный представитель Кремля в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос об ожиданиях от переговоров. Он отметил, что проекты меморандумов украинской и российской сторон диаметрально противоположны. 

Сегодня в Стамбуле ожидаются переговоры России и Украины. Украинская сторона обновила состав своей делегации. На текущий момент она состоит из 14 человек. 

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Предстоящий раунд переговоров России с Украиной будет сопровождаться сложным разговором. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никто легкой дороги не ожидает. Это будет сложный разговор», — заявил официальный представитель Кремля в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос об ожиданиях от переговоров. Он отметил, что проекты меморандумов украинской и российской сторон диаметрально противоположны.  Сегодня в Стамбуле ожидаются переговоры России и Украины. Украинская сторона обновила состав своей делегации. На текущий момент она состоит из 14 человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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