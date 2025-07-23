Кремль рассказал об ожиданиях от нового раунда переговоров с Украиной

Предстоящий раунд переговоров России с Украиной будет сопровождаться сложным разговором. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никто легкой дороги не ожидает. Это будет сложный разговор», — заявил официальный представитель Кремля в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос об ожиданиях от переговоров. Он отметил, что проекты меморандумов украинской и российской сторон диаметрально противоположны.
Сегодня в Стамбуле ожидаются переговоры России и Украины. Украинская сторона обновила состав своей делегации. На текущий момент она состоит из 14 человек.
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