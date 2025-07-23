На Челябинскую область надвигаются грозы

На Челябинскую область надвигаются дожди и грозы. Непогода придет в регион 24 июля, сообщили в министерстве общественной безопасности региона.
«Сильные кратковременные дожди, грозы ожидаются в отдельных районах Челябинской области 24 июля», — уточнили в пресс-службе ведомства. Жителям региона порекомендовали придерживаться правил безопасности при грозе: не говорите по телефону на улице, держитесь подальше от электропроводки, громоотводов, водосточных труб, антенн, а также отключите телевизор, радио и другие электроприборы.
В регионе циклон пришел на смену теплому и сухому антициклону. Температура воздуха стала ниже, с 23 июля в отдельных районах начались дожди и грозы. Синоптики предупреждали о том, что местами может выпасть град.
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