На Челябинскую область надвигаются грозы

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На регион надвигаются дожди и грозы
На регион надвигаются дожди и грозы Фото:

На Челябинскую область надвигаются дожди и грозы. Непогода придет в регион 24 июля, сообщили в министерстве общественной безопасности региона.

«Сильные кратковременные дожди, грозы ожидаются в отдельных районах Челябинской области 24 июля», — уточнили в пресс-службе ведомства. Жителям региона порекомендовали придерживаться правил безопасности при грозе: не говорите по телефону на улице, держитесь подальше от электропроводки, громоотводов, водосточных труб, антенн, а также отключите телевизор, радио и другие электроприборы.

В регионе циклон пришел на смену теплому и сухому антициклону. Температура воздуха стала ниже, с 23 июля в отдельных районах начались дожди и грозы. Синоптики предупреждали о том, что местами может выпасть град.

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На Челябинскую область надвигаются дожди и грозы. Непогода придет в регион 24 июля, сообщили в министерстве общественной безопасности региона. «Сильные кратковременные дожди, грозы ожидаются в отдельных районах Челябинской области 24 июля», — уточнили в пресс-службе ведомства. Жителям региона порекомендовали придерживаться правил безопасности при грозе: не говорите по телефону на улице, держитесь подальше от электропроводки, громоотводов, водосточных труб, антенн, а также отключите телевизор, радио и другие электроприборы. В регионе циклон пришел на смену теплому и сухому антициклону. Температура воздуха стала ниже, с 23 июля в отдельных районах начались дожди и грозы. Синоптики предупреждали о том, что местами может выпасть град.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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