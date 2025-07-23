Решение итальянских властей об отмене концерта известного дирижера Валерия Гергиева в рамках музыкального фестиваля «Лето по-королевски» стало результатом давления со стороны украинских националистических кругов и ряда западных политиков, выступающих с антироссийских позиций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Решительно осуждаем подобные дискриминационные попытки „отмены культуры“, осуществляемые итальянскими властями под диктат идейных последователей Бандеры», — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Она обратила внимание на то, что подобные решения вызывают осуждение не только в России, но и среди части итальянской общественности и в других западных странах, где их называют ошибочными и позорными.
По словам Захаровой, в итальянских СМИ и общественном пространстве развернулась кампания травли в отношении Гергиева, инициированная украинскими неонацистами и поддержанная некоторыми местными политиками. В частности, евродепутат Пина Пичерно выразила возмущение тем, что российскому дирижеру предоставили площадку, а его выступление финансировалось из европейских фондов. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену концерта, заявив, что исполнение Чайковского Гергиевым может рассматриваться как элемент российской пропаганды. При этом он отметил важность свободы искусства, что, по мнению российских дипломатов, выглядит противоречиво.
Ранее Мария Захарова, комментируя отмену концерта в Италии, процитировала библейское выражение «не мечите бисер перед свиньями». Такое заявление прозвучало в ее авторской программе на радиостанции Sputnik.
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