Володин: СВО направлена на спасение Украины

Цели специальной военной операции заключаются в спасении украинского народа и самой Украины, которую Россия считает близкой страной. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Все то, что делается на Украине в рамках специальной военной операции, направлено на спасение украинского народа, на спасение страны, которая для нас близка», — подчеркнул Володин в ходе итогового пленарного заседания весенней сессии нижней палаты парламента. Трансляция мероприятия шла на сайте Госдумы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил о принятом решении начать специальную военную операцию на территории Украины. При этом Путин подчеркнул, что Россия не намерена осуществлять оккупацию украинских земель. Как отметил президент, основными целями российских вооруженных сил обозначены денацификация и демилитаризация Украины.
Недавно Путин напомнил о намерении Москвы довести спецоперацию на Украине до завершения, соответствующего национальным интересам. По словам президента, стратегию России определяет стремление к достижению поставленных целей, а не какие-либо агрессивные намерения в отношении европейских государств или стран НАТО.
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