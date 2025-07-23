Володин рассказал о благодарности Путина за работу

Президент России Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы за работу в весеннюю сессию и пожелал им успехов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании.
«Хочу вам передать слова благодарности за работу, а также пожелания успехов от нашего президента Владимира Владимировича Путина», — заявил Володин на заседании. Трансляция мероприятия шла на сайте Госдумы.
По словам председателя ГД, в ходе беседы, состоявшейся накануне заседания, Путин особо отметил значимость сохранения достигнутого Думой темпа работы. Президент подчеркнул необходимость приложить максимальные усилия для того, чтобы деятельность строилась на принципах консолидации.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за весеннюю сессию депутаты приняли 354 закона, пишет RT. Кроме того, председатель подчеркнул, что Дума полностью реализовала план по законодательному обеспечению послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
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