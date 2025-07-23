Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн скончался на 77 году жизни. Безбашенный музыкант, основатель известной во всем мире рокерской группы Black Sabbath и направлений хард-рок и хеви-метал, провел последние минуты жизни в кругу семьи.
За 17 дней до этого, 5 июля, он исполнил прощальный, 10-часовой концерт. Во время выступления он был прикован к черному трону, поскольку уже давно не мог ходить из-за болезни Паркинсона. Однако недуг не помешал ему спеть самые известные свои композиции. «Я лежал без дела шесть лет, и вы не представляете, что я чувствую. Спасибо вам от всего сердца!» — сказал Осборн дрожащим голосом. Это стало его последними словами со сцены.
Оззи Осборна называли «Королем ужасов» и «Принцем тьмы» из-за мрачного образа — черных плащей, теней вокруг глаз и смоляных волос, и не менее мрачной музыки — тематика группы Black Sabbath включала оккультизм и отсылки к фильмам ужасов, а сами аранжировки заставляли слушателей трепетать от гениальности и силы. Также влияние на это прозвище оказал известный миф: во время концерта в 1982 году один из фанатов якобы бросил на сцену летучую мышь, а Осборн, решив, что это муляж, откусил животному голову.
Из самых известных созданных Осборном песен: Black Sabbath, Paranoid и Master of Reality. Позже музыкант ушел из группы и начал сольную карьеру. Самой узнаваемой его песней стала Crazy Train. В 2014 году Осборн получил премию MTV Europe Music Awards в категории «Глобальная икона». В 2024 году имя Оззи Осборна было включено в Зал славы рок-н-ролла.
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