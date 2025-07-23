Топ-менеджеров «Макфы» Тофана и Паршина оставили в СИЗО до конца сентября

Тракторозаводский райсуд Челябинска продлил еще на два месяца срок в СИЗО начальнику службы закупа зерна холдинга «Макфа» Ивану Тофану и директору по закупкам холдинга Владлену Паршину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, топ-менеджеры останутся в изоляторе до 27 сентября.
«Суд удовлетворил ходатайства следователя. Паршину и Тофану продлен срок содержания под стражей еще на два месяца, а всего до семи месяцев, то есть до 27 сентября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК задержали Паршина и Тофана в конце февраля. Их обвинили в покушении на получение взятки в 16 млн рублей. Деньги мужчины планировали получить от представителя одной из организаций. Предполагалось, что за это менеджеры холдинга поспособствуют подписанию спецификаций к договору на поставку пшеницы.
Управленцев задержали после получения первого транша в размере более 1 млн рублей. Посредником в передаче взятки выступил еще один сотрудник предприятия — Дмитрий Шепеля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!