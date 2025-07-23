Топ-менеджеров «Макфы» Тофана и Паршина оставили в СИЗО до конца сентября

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Иван Тофан (слева) и Владлен Паршин (справа) остались в изоляторе
Иван Тофан (слева) и Владлен Паршин (справа) остались в изоляторе Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело топ-менеджеров национализированной «Макфы»

Тракторозаводский райсуд Челябинска продлил еще на два месяца срок в СИЗО начальнику службы закупа зерна холдинга «Макфа» Ивану Тофану и директору по закупкам холдинга Владлену Паршину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, топ-менеджеры останутся в изоляторе до 27 сентября.

«Суд удовлетворил ходатайства следователя. Паршину и Тофану продлен срок содержания под стражей еще на два месяца, а всего до семи месяцев, то есть до 27 сентября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК задержали Паршина и Тофана в конце февраля. Их обвинили в покушении на получение взятки в 16 млн рублей. Деньги мужчины планировали получить от представителя одной из организаций. Предполагалось, что за это менеджеры холдинга поспособствуют подписанию спецификаций к договору на поставку пшеницы.

Управленцев задержали после получения первого транша в размере более 1 млн рублей. Посредником в передаче взятки выступил еще один сотрудник предприятия — Дмитрий Шепеля.

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Тракторозаводский райсуд Челябинска продлил еще на два месяца срок в СИЗО начальнику службы закупа зерна холдинга «Макфа» Ивану Тофану и директору по закупкам холдинга Владлену Паршину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, топ-менеджеры останутся в изоляторе до 27 сентября. «Суд удовлетворил ходатайства следователя. Паршину и Тофану продлен срок содержания под стражей еще на два месяца, а всего до семи месяцев, то есть до 27 сентября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК задержали Паршина и Тофана в конце февраля. Их обвинили в покушении на получение взятки в 16 млн рублей. Деньги мужчины планировали получить от представителя одной из организаций. Предполагалось, что за это менеджеры холдинга поспособствуют подписанию спецификаций к договору на поставку пшеницы. Управленцев задержали после получения первого транша в размере более 1 млн рублей. Посредником в передаче взятки выступил еще один сотрудник предприятия — Дмитрий Шепеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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