Пермский лес впервые отправили в Сирию

Из Пермского края отправили первую партию леса в Сирию
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Ранее в эту страну экспорт из региона не осуществлялся
Ранее в эту страну экспорт из региона не осуществлялся Фото:

Из Пермского края отправили первую партию лесоматериалов в Сирию. Ранее в эту страну экспорт из региона не осуществлялся. 

«В период с 3 по 22 июля 2025 года на территории Пермского края специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль партии лесоматериалов. Ее объем составил 450 кубических метров», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте. 

Результаты экспертизы подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов. По итогам проверки оформлено пять фитосанитарных сертификатов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермский край хлынул поток белорусского торфа. В регион ввезли более 500 тонн продукции. 

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Из Пермского края отправили первую партию лесоматериалов в Сирию. Ранее в эту страну экспорт из региона не осуществлялся.  «В период с 3 по 22 июля 2025 года на территории Пермского края специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль партии лесоматериалов. Ее объем составил 450 кубических метров», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте.  Результаты экспертизы подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов. По итогам проверки оформлено пять фитосанитарных сертификатов. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермский край хлынул поток белорусского торфа. В регион ввезли более 500 тонн продукции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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