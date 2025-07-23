Пермский лес впервые отправили в Сирию

Из Пермского края отправили первую партию лесоматериалов в Сирию. Ранее в эту страну экспорт из региона не осуществлялся.
«В период с 3 по 22 июля 2025 года на территории Пермского края специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль партии лесоматериалов. Ее объем составил 450 кубических метров», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте.
Результаты экспертизы подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов. По итогам проверки оформлено пять фитосанитарных сертификатов.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермский край хлынул поток белорусского торфа. В регион ввезли более 500 тонн продукции.
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