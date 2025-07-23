Соседов рассказал, сколько заработал на Пугачевой

Сергея Соседова в свое время называли одним из главных поклонников Аллы Пугачевой в журналистских кругах. Однако в последние годы все изменилось: он активно критикует примадонну. Сама Алла, еще до бегства из России, относилась к поведению музыкального критика снисходительно. Однажды она даже заявила: мол, пусть говорит обо мне, так как он на этом зарабатывает. Сам Сергей в беседе с корреспондентами URA.RU впервые рассказал, сколько заработал на Алле.
«Я ничего на ней не заработал: ни рубля и ни копейки за всю свою жизнь!» — кипятится Сергей.
Сергей говорит: деньги благодаря Пугачевой, если и получал, то исключительно за свою работу, которую он выполнял на высоком уровне.
«Мне платили редакции только за интервью, которые я с ней делал, — объясняет Сергей. — Но это моя работа была, понимаете? И это было очень давно! При этом я сделал интервью со многими людьми, не только с ней. Простите, а она за чей счет жила? — кипятится Сергей. — Она жила за счет зрителей!»
Соседов говорит, что тема Пугачевой ему уже изрядно надоела. Поэтому он попросил больше не задавать ему вопросы об экс-примадонне.
«Я не хочу говорить о ней совсем, — говорит Соседов. — Для меня больше не существует этого человека. Я уже давно не интересуюсь ее жизнью. Но меня просто измучили с ней: журналисты бесконечно задают о ней вопросы. Вероятно, им это интересно. А мне — нет».
Напомним, недавно Соседов заступился за Илью Резника, которого Пугачева назвала «трусом и предателем» и посоветовала проживать «лицемерную жизнь, как удобненько». Музыкальный критик, узнав об этом, опешил. Соседов заявил, что Пугачева должна была быть благодарна Резнику до конца своих дней за десятки хитов, которые он ей написал в тандеме с Раймондом Паулсом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.