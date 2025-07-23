Следствие требует арестовать сотрудников Baza Трифонова и Лукьянову

В Замоскворецкий районный суд Москвы были направлены ходатайства о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Об этом сообщил адвокат обвиняемых Алексей Михальчик.
«Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Глебу Трифонову и Татьяне Лукьяновой поступили в Замоскворецкий суд Москвы», — подтвердил Михальчик. Его слова передает ТАСС.
Ранее к зданию Замоскворецкого суда, куда должны были доставить главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой, прибыл автозак. Заседание по вопросу избрания меры пресечения было запланировано на 15:00, однако, по данным Baza, его начало, вероятно, было отложено на 30–60 минут.
Как сообщает telegram-канал Baza, СК обратился в суд с ходатайством об аресте Трифонова и Лукьяновой по обвинению в якобы получении взятки. Адвокат главреда канала Алексей Михальчик пояснил, что следствие приняло решение ускорить процесс по нескольким причинам. Во-первых, органы стремятся как можно скорее изолировать журналистов, чтобы минимизировать дальнейший информационный резонанс и снизить давление на фоне отсутствия весомых доказательств по делу.
Во-вторых, инициатива по аресту рассматривается как инструмент психологического воздействия, направленный на то, чтобы склонить Трифонова и Лукьянову к даче признательных показаний в обмен на возможные послабления. При этом оба фигуранта отрицают свою причастность к инкриминируемым им действиям.
Третьим фактором адвокат назвал возникшую нестыковку во времени задержания подозреваемых. По его словам, журналистов задержали утром 22 июля около 08:00, однако в официальных документах следствие намеревалось зафиксировать время задержания как 23:00 того же дня. Эта мера связана с установленным законом 48-часовым сроком для предъявления обвинения и обращения в суд. Первоначально следствие планировало обратиться в суд на следующий день, однако после появления в СМИ информации о действительном времени задержания возникла опасность, что суд может расценить это как нарушение процессуальных норм.
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