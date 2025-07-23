Пермский экспортер GPS-систем увеличил выручку и прибыль на десятки миллионов

Пермское ООО «НПО „ГалилеоСкай“ отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия составила 211 млн рублей. Годом ранее она составляла 114,5 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „НПО „ГалилеоСкай“ за 2024 год. Выручка — 662,3 млн рублей, чистая прибыль — 211 млн рублей“, — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Годом ранее выручка составила 493,1 млн рублей.
Компания зарегистрирована в 2011 году в Перми. Производит программируемые GPS/ГЛОНАСС-терминалы для мониторинга, контроля и удаленного управления транспортными средствами и спецтехникой. Поставляет продукцию как в Россию, так и на экспорт.
Ранее URA.RU сообщало, что пермское ООО «Авира», которое занимается изготовлением детских площадок, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 42 тысяч рублей. Годом ранее она составляла 5,2 млн рублей, что более чем в 100 раз больше.
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