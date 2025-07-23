Пермский экспортер GPS-систем увеличил выручку и прибыль на десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Организация занимается производством средств для контроля за транспортом
Организация занимается производством средств для контроля за транспортом Фото:

Пермское ООО «НПО „ГалилеоСкай“ отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия составила 211 млн рублей. Годом ранее она составляла 114,5 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „НПО „ГалилеоСкай“ за 2024 год. Выручка — 662,3 млн рублей, чистая прибыль — 211 млн рублей“, — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Годом ранее выручка составила 493,1 млн рублей.

Компания зарегистрирована в 2011 году в Перми. Производит программируемые GPS/ГЛОНАСС-терминалы для мониторинга, контроля и удаленного управления транспортными средствами и спецтехникой. Поставляет продукцию как в Россию, так и на экспорт.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское ООО «Авира», которое занимается изготовлением детских площадок, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 42 тысяч рублей. Годом ранее она составляла 5,2 млн рублей, что более чем в 100 раз больше. 

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Пермское ООО «НПО „ГалилеоСкай“ отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия составила 211 млн рублей. Годом ранее она составляла 114,5 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „НПО „ГалилеоСкай“ за 2024 год. Выручка — 662,3 млн рублей, чистая прибыль — 211 млн рублей“, — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Годом ранее выручка составила 493,1 млн рублей. Компания зарегистрирована в 2011 году в Перми. Производит программируемые GPS/ГЛОНАСС-терминалы для мониторинга, контроля и удаленного управления транспортными средствами и спецтехникой. Поставляет продукцию как в Россию, так и на экспорт. Ранее URA.RU сообщало, что пермское ООО «Авира», которое занимается изготовлением детских площадок, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась до 42 тысяч рублей. Годом ранее она составляла 5,2 млн рублей, что более чем в 100 раз больше. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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