Алиханов отчитался Путину о промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов доложил президенту России Владимиру Путину об итогах промышленной выставки «Иннопром», которую традиционно провели в Екатеринбурге. Разговор прошел в ходе заседания по ВКС.
«Сквозной темой для „Иннопрома“ в этом году мы определили поставленную вами, Владимир Владимирович, цель по технологическому лидерству. Поэтому большинство представленных российских новинок в той или иной степени ориентированы на решение задач, обозначенных в новых национальных проектах техлидерства», — пояснил Алиханов.
Он добавил, что выставка собрала более 50 тысяч участников из 66 государств. Всего было размещено 390 стендов, среди них 140 от зарубежных компаний, еще на мероприятии представили коллективные экспозиции 33 регионов России.
В этом году "Иннопром" проводили с 7 по 10 июля в 15-й раз. Страной-партнером стала Саудовская Аравия. Мероприятия посетили топовые чиновники, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее о том, как прошла главная промышленная выставка — в отдельном материале URA.RU.
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