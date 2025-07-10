Новые самолеты, автомобили, экспериментальные трамваи: чем запомнился «Иннопром» в 2025 году

ИННОПРОМ в 2025 году представил новые российские автомобили и трамваи будущего

10 июля 2025 в 19:39 Размер текста - 17 +

На «Иннопроме» в 2025 году были представлены технические новинки Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2025» Минивэн Sollers SP7, собранный в России, четырехместный частный самолет Tango, трехсекционный трамвай «Синара 71-233», пятисекционный «Воевода», первый коммунальный электромобиль, универмаг национального центра «Россия», созданный по распоряжению президента РФ Владимира Путина, — в «Екатеринбург — ЭКСПО» завершился «Иннопром», прошедший с 7 по 10 июля в 15-тый раз. Страной-партнером стала Саудовская Аравия. URA.RU собрало самые знаковые события четырех дней «Иннопрома». Инновационный транспорт На международной промышленной выставке был представлен новый минивэн Sollers SP7. Машины собираются на заводе «Соллерс Алабуга», расположенном в Татарстане. Летом минивэны планируют запустить в продажу. Автоконцерн «АвтоВАЗ» показал на стенде Самарской области три новинки — LADA Aura (удлиненный седан на платформе Vesta), LADA Iskra (пятидверный универсал) и LADA Niva Travel, впервые официально внедорожник был представлен в июне на Петербургском международном экономическом форуме, старт продаж его намечен на осень 2025 года. На стенде Росатома разместился транспорт, засыпанный снегом. Отечественный электромобиль «Атом» создан на платформе собственной разработки. Серийное производство его намечено в этом году. Бренд Voyah продемонстрировал представительский седан Voyah Passion EVR. Его начнут производить в третьем квартале 2025 года на первом в России заводе по выпуску электромобилей и гибридов в Липецкой области. Новый пятисекционный трамвай, оснащенный искусственным интеллектом, «Воевода» презентовал завод «ПК Транспортные системы». Предприятие входит в состав «Трансмашхолдинга». После «Иннопрома» он останется в Екатеринбурге. Его планируют сравнить с моделью Усть-Катавского вагоностроительного завода, который курсирует с 5 июля по маршруту №18 столицы Урала. Группа «Синара» показала экспериментальный трехсекционный низкопольный трамвай. Он встречал гостей у главного входа в «Екатеринбург — ЭКСПО». Пройдет модель «Синара 71-233» также испытания в столице Урала. Сертификат об этом в присутствии врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера был вручен 9 июля президентом компании Михаилом Ходоровским мэру Алексею Орлов. В 2026 году производство таких трамваев планируют поставить на поток. А также вскоре начать выпускать серию низкопольных трамваев разной секционности. Для этого будет реконструирован производственный цех на территории «Уралхиммаш». Первый коммунальный электромобиль презентовал на выставке завод «Кургандормаш». Представляет он из себя электрическую вакуумную подметально-уборочную машину. Российские частные самолеты и школы авиаконструкторов Четырехместный самолет Tango для частного использования и авиационный двигатель «Лидер» представила компания Spectra Aircraft, входящая в новосибирскую S7 Group. Воздушное судно ориентировано на подготовку пилотов для гражданской авиации. Сертификационные испытания намечены на 2026 год. А на стенде Минпромторга РФ был представлен макет тяжелого беспилотника-амфибии. В четырех школах Екатеринбурга и в одной в городе Арамиль (Свердловская область) в ближайшее время появятся классы по подготовке авиаконструкторов. Для этого в рамках «Иннопрома» было подписано соглашение о сотрудничестве между «Уральским заводом гражданской авиации» (директор по обучению и развитию персонала Григорий Персиков), администрацией (Орлов) и министерством промышленности области (глава Сергей Пересторонин). Самолет Tango Фото: Илья Московец © URA.RU Робототехника и цифровизация Привлек к себе повышенное внимание на «Иннопроме» робот Арди. С ним общались и все четыре дня фотографировались — как гости, так и участники выставки. По словам создателей, робот может изображать до 600 эмоций, читать стихи, проводить экскурсии. На «Иннопроме» Госкорпорация Ростех продемонстрировала робототехнический комплекс «Кибермодуль 3D». Он занимается тем, что обнаруживает с помощью лазерного сканирования дефекты в промышленной продукции. Цифровизация — является неотъемлемой частью нефтегазовой отрасли, горной, переработки. Об этом на «Иннопроме» рассказал директор екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков. По его словам, большинство предприятий понимают важность инвестиций в эту сферу. «Все они активно сотрудничают с Ростелекомом в части реализации проектов в этом направлении», — подчеркнул он. На стенде Свердловской области был показан в действии автомат по производству хинкалей, в рамках экосистемы «Космос» тренажер для студентов — будущих криминалистов. Арди Фото: Илья Московец © URA.RU Национальный центр «Россия» Универмаг национального центра «Россия», созданный для сохранения наследия московской международной выставки на ВДНХ, расположился в отдельном павильоне №4 «Иннопрома». Он вызвал большой интерес, как у международных гостей, так и у свердловчан. В универмаге приставили свою продукцию (от пряников, пастилы, зефира, шоколада до платков, фарфора и янтаря) 90 производителей из 46 регионов — от Калининграда до Приморского края. Важные гости «Иннопрома» Посетил международную промышленную выставку 8 июля премьер-министр страны Михаил Мишустин. Глава правительства вместе с полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой, Паслером, российскими министрами обошел стенды, принял участие в стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». В ходе нее он рассказал о планах по увеличению объема авиаперевозок и доли отечественных самолетов в гражданской авиации. Уже в 2026 году авиакомпании начнут получать воздушные суда, полностью оснащенные российскими системами и двигателями. Выпуск БПЛА в стране уже втрое превышает запланированные объемы. Михаил Мишустин посетил «Иннопром» 8 июля Фото: Роман Наумов © URA.RU Паслер ответил на вопросы журналистов Врио губернатора Свердловской области встретился на «Иннопроме» с представителями СМИ. В ходе общения он заявил, что в современных реалиях переориентация всего бизнеса идет на Восток. Это сделали уже и ряд свердловских предприятий. А страна-партнер «Иннопрома» Саудовская Аравия стала приоритетом. Паслер заявил, что все складские помещения планируют вынести за пределы Екатеринбурга, чтобы развивалась жилищная застройка, а отрезок федеральной трассы М-12 «Восток» на участке Дюртюли — Ачит открыть в июле. На «Иннопроме» в 2025 году экспозиции представили Саудовская Аравия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Киргизия, а также регионы России, в частности, Свердловская, Курганская, Челябинская, Самарская, Херсонской области, Краснодарский и Красноярский края, Татарстан, Башкирия, Марии Эл, ЛНР, ДНР. Прошло более 100 деловых встреч, заключены десятки договоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минивэн Sollers SP7, собранный в России, четырехместный частный самолет Tango, трехсекционный трамвай «Синара 71-233», пятисекционный «Воевода», первый коммунальный электромобиль, универмаг национального центра «Россия», созданный по распоряжению президента РФ Владимира Путина, — в «Екатеринбург — ЭКСПО» завершился «Иннопром», прошедший с 7 по 10 июля в 15-тый раз. Страной-партнером стала Саудовская Аравия. URA.RU собрало самые знаковые события четырех дней «Иннопрома». На международной промышленной выставке был представлен новый минивэн Sollers SP7. Машины собираются на заводе «Соллерс Алабуга», расположенном в Татарстане. Летом минивэны планируют запустить в продажу. Автоконцерн «АвтоВАЗ» показал на стенде Самарской области три новинки — LADA Aura (удлиненный седан на платформе Vesta), LADA Iskra (пятидверный универсал) и LADA Niva Travel, впервые официально внедорожник был представлен в июне на Петербургском международном экономическом форуме, старт продаж его намечен на осень 2025 года. На стенде Росатома разместился транспорт, засыпанный снегом. Отечественный электромобиль «Атом» создан на платформе собственной разработки. Серийное производство его намечено в этом году. Бренд Voyah продемонстрировал представительский седан Voyah Passion EVR. Его начнут производить в третьем квартале 2025 года на первом в России заводе по выпуску электромобилей и гибридов в Липецкой области. Новый пятисекционный трамвай, оснащенный искусственным интеллектом, «Воевода» презентовал завод «ПК Транспортные системы». Предприятие входит в состав «Трансмашхолдинга». После «Иннопрома» он останется в Екатеринбурге. Его планируют сравнить с моделью Усть-Катавского вагоностроительного завода, который курсирует с 5 июля по маршруту №18 столицы Урала. Группа «Синара» показала экспериментальный трехсекционный низкопольный трамвай. Он встречал гостей у главного входа в «Екатеринбург — ЭКСПО». Пройдет модель «Синара 71-233» также испытания в столице Урала. Сертификат об этом в присутствии врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера был вручен 9 июля президентом компании Михаилом Ходоровским мэру Алексею Орлов. В 2026 году производство таких трамваев планируют поставить на поток. А также вскоре начать выпускать серию низкопольных трамваев разной секционности. Для этого будет реконструирован производственный цех на территории «Уралхиммаш». Первый коммунальный электромобиль презентовал на выставке завод «Кургандормаш». Представляет он из себя электрическую вакуумную подметально-уборочную машину. Четырехместный самолет Tango для частного использования и авиационный двигатель «Лидер» представила компания Spectra Aircraft, входящая в новосибирскую S7 Group. Воздушное судно ориентировано на подготовку пилотов для гражданской авиации. Сертификационные испытания намечены на 2026 год. А на стенде Минпромторга РФ был представлен макет тяжелого беспилотника-амфибии. В четырех школах Екатеринбурга и в одной в городе Арамиль (Свердловская область) в ближайшее время появятся классы по подготовке авиаконструкторов. Для этого в рамках «Иннопрома» было подписано соглашение о сотрудничестве между «Уральским заводом гражданской авиации» (директор по обучению и развитию персонала Григорий Персиков), администрацией (Орлов) и министерством промышленности области (глава Сергей Пересторонин). Привлек к себе повышенное внимание на «Иннопроме» робот Арди. С ним общались и все четыре дня фотографировались — как гости, так и участники выставки. По словам создателей, робот может изображать до 600 эмоций, читать стихи, проводить экскурсии. На «Иннопроме» Госкорпорация Ростех продемонстрировала робототехнический комплекс «Кибермодуль 3D». Он занимается тем, что обнаруживает с помощью лазерного сканирования дефекты в промышленной продукции. Цифровизация — является неотъемлемой частью нефтегазовой отрасли, горной, переработки. Об этом на «Иннопроме» рассказал директор екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков. По его словам, большинство предприятий понимают важность инвестиций в эту сферу. «Все они активно сотрудничают с Ростелекомом в части реализации проектов в этом направлении», — подчеркнул он. На стенде Свердловской области был показан в действии автомат по производству хинкалей, в рамках экосистемы «Космос» тренажер для студентов — будущих криминалистов. Универмаг национального центра «Россия», созданный для сохранения наследия московской международной выставки на ВДНХ, расположился в отдельном павильоне №4 «Иннопрома». Он вызвал большой интерес, как у международных гостей, так и у свердловчан. В универмаге приставили свою продукцию (от пряников, пастилы, зефира, шоколада до платков, фарфора и янтаря) 90 производителей из 46 регионов — от Калининграда до Приморского края. Посетил международную промышленную выставку 8 июля премьер-министр страны Михаил Мишустин. Глава правительства вместе с полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой, Паслером, российскими министрами обошел стенды, принял участие в стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». В ходе нее он рассказал о планах по увеличению объема авиаперевозок и доли отечественных самолетов в гражданской авиации. Уже в 2026 году авиакомпании начнут получать воздушные суда, полностью оснащенные российскими системами и двигателями. Выпуск БПЛА в стране уже втрое превышает запланированные объемы. Врио губернатора Свердловской области встретился на «Иннопроме» с представителями СМИ. В ходе общения он заявил, что в современных реалиях переориентация всего бизнеса идет на Восток. Это сделали уже и ряд свердловских предприятий. А страна-партнер «Иннопрома» Саудовская Аравия стала приоритетом. Паслер заявил, что все складские помещения планируют вынести за пределы Екатеринбурга, чтобы развивалась жилищная застройка, а отрезок федеральной трассы М-12 «Восток» на участке Дюртюли — Ачит открыть в июле. На «Иннопроме» в 2025 году экспозиции представили Саудовская Аравия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Киргизия, а также регионы России, в частности, Свердловская, Курганская, Челябинская, Самарская, Херсонской области, Краснодарский и Красноярский края, Татарстан, Башкирия, Марии Эл, ЛНР, ДНР. Прошло более 100 деловых встреч, заключены десятки договоров.