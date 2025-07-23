В Тюмени выступит любимая группа президента Путина

Группа часто бывает с гастролями в Тюмени
В Тюмени выступит группа «Любэ», которая нравится президенту России Владимиру Путину. Концерт пройдет 14 ноября. Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша».
«Концерт в Тюмени 14 ноября, Группа „Любэ“. Группа по праву считается одним из наиболее востребованных, любимых и признанных публикой коллективов. В песнях „Любэ“ — история России, а точнее было бы говорить, что в этих песнях — сама Россия от Волги до Енисея», — указано в афише.
Группа «Любэ» уже ни раз приезжала с концертом в Тюмень. В 2023 году коллектив дал бесплатный концерт на Дне города.
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