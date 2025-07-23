В Тюмени выступит любимая группа президента Путина

В Тюмени состоится концерт группы «Любэ»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа часто бывает с гастролями в Тюмени
Группа часто бывает с гастролями в Тюмени Фото:

В Тюмени выступит группа «Любэ», которая нравится президенту России Владимиру Путину. Концерт пройдет 14 ноября. Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша».

«Концерт в Тюмени 14 ноября, Группа „Любэ“. Группа по праву считается одним из наиболее востребованных, любимых и признанных публикой коллективов. В песнях „Любэ“ — история России, а точнее было бы говорить, что в этих песнях — сама Россия от Волги до Енисея», — указано в афише.

Группа «Любэ» уже ни раз приезжала с концертом в Тюмень. В 2023 году коллектив дал бесплатный концерт на Дне города

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени выступит группа «Любэ», которая нравится президенту России Владимиру Путину. Концерт пройдет 14 ноября. Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «Концерт в Тюмени 14 ноября, Группа „Любэ“. Группа по праву считается одним из наиболее востребованных, любимых и признанных публикой коллективов. В песнях „Любэ“ — история России, а точнее было бы говорить, что в этих песнях — сама Россия от Волги до Енисея», — указано в афише. Группа «Любэ» уже ни раз приезжала с концертом в Тюмень. В 2023 году коллектив дал бесплатный концерт на Дне города. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...