Губернатор Моор, стоя в толпе тюменцев, послушал «Любэ». Видео

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Концерт Любэ. Тюмень
Моор не стал занимать VIP-место на концерте «Любэ», а встал вместе со всеми тюменцами Фото:

Губернатор Александр Моор нарушил традицию российских VIP садиться в первые ряды на торжественных мероприятиях. На дне города Тюмени он, вместе с мэром Русланом Кухаруком, смотрел концерт вместе с рядовыми жителями, стоя в толпе. Видео разлетелось по соцсетям.

«Губернаторы-соседи так не ведут себя даже в период предвыборной кампании, традиционно занимая лучшие места. Моор продемонстрировал большое уважение к своим избирателям», — поделился источник агентства.

Инсайдеры сравнивают Александра Моора с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. По их словам тот, как правило, рассаживает на первые ряды свою семью и топ-чиновников. Еще несколько рядов традиционно занимают депутаты и главы муниципалитетов.

Ранее губернатор Моор принял участие в фотосессии с жителями на Дне города. Любой желающий мог сфотографироваться с губернатором на Центральной площади.

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Губернатор Александр Моор нарушил традицию российских VIP садиться в первые ряды на торжественных мероприятиях. На дне города Тюмени он, вместе с мэром Русланом Кухаруком, смотрел концерт вместе с рядовыми жителями, стоя в толпе. Видео разлетелось по соцсетям. «Губернаторы-соседи так не ведут себя даже в период предвыборной кампании, традиционно занимая лучшие места. Моор продемонстрировал большое уважение к своим избирателям», — поделился источник агентства. Инсайдеры сравнивают Александра Моора с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. По их словам тот, как правило, рассаживает на первые ряды свою семью и топ-чиновников. Еще несколько рядов традиционно занимают депутаты и главы муниципалитетов. Ранее губернатор Моор принял участие в фотосессии с жителями на Дне города. Любой желающий мог сфотографироваться с губернатором на Центральной площади.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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