Губернатор Александр Моор нарушил традицию российских VIP садиться в первые ряды на торжественных мероприятиях. На дне города Тюмени он, вместе с мэром Русланом Кухаруком, смотрел концерт вместе с рядовыми жителями, стоя в толпе. Видео разлетелось по соцсетям.
«Губернаторы-соседи так не ведут себя даже в период предвыборной кампании, традиционно занимая лучшие места. Моор продемонстрировал большое уважение к своим избирателям», — поделился источник агентства.
Инсайдеры сравнивают Александра Моора с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. По их словам тот, как правило, рассаживает на первые ряды свою семью и топ-чиновников. Еще несколько рядов традиционно занимают депутаты и главы муниципалитетов.
Ранее губернатор Моор принял участие в фотосессии с жителями на Дне города. Любой желающий мог сфотографироваться с губернатором на Центральной площади.
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