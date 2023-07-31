Губернатор Моор, стоя в толпе тюменцев, послушал «Любэ». Видео

31 июля 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Моор не стал занимать VIP-место на концерте «Любэ», а встал вместе со всеми тюменцами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Александр Моор нарушил традицию российских VIP садиться в первые ряды на торжественных мероприятиях. На дне города Тюмени он, вместе с мэром Русланом Кухаруком, смотрел концерт вместе с рядовыми жителями, стоя в толпе. Видео разлетелось по соцсетям. «Губернаторы-соседи так не ведут себя даже в период предвыборной кампании, традиционно занимая лучшие места. Моор продемонстрировал большое уважение к своим избирателям», — поделился источник агентства. Инсайдеры сравнивают Александра Моора с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. По их словам тот, как правило, рассаживает на первые ряды свою семью и топ-чиновников. Еще несколько рядов традиционно занимают депутаты и главы муниципалитетов. Ранее губернатор Моор принял участие в фотосессии с жителями на Дне города. Любой желающий мог сфотографироваться с губернатором на Центральной площади.

Губернатор Александр Моор нарушил традицию российских VIP садиться в первые ряды на торжественных мероприятиях. На дне города Тюмени он, вместе с мэром Русланом Кухаруком, смотрел концерт вместе с рядовыми жителями, стоя в толпе. Видео разлетелось по соцсетям. «Губернаторы-соседи так не ведут себя даже в период предвыборной кампании, традиционно занимая лучшие места. Моор продемонстрировал большое уважение к своим избирателям», — поделился источник агентства. Инсайдеры сравнивают Александра Моора с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. По их словам тот, как правило, рассаживает на первые ряды свою семью и топ-чиновников. Еще несколько рядов традиционно занимают депутаты и главы муниципалитетов. Ранее губернатор Моор принял участие в фотосессии с жителями на Дне города. Любой желающий мог сфотографироваться с губернатором на Центральной площади.