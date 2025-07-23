Путин высказал надежду, что после отпуска Госдума продолжит трудиться с прежней интенсивностью

Президент России Владимир Путин заявил о значительном законодательном заделе для осенней сессии Госдумы. По его словам, на рассмотрении нижней палаты парламента сейчас находится 1125 законопроектов. Об этом глава государства сообщил во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
«На рассмотрении Госдумы находится 1125 законопроектов. То есть это значит, что задел на осеннюю сессию большой, значимый. И уверен, что работа будет продолжаться так же интенсивно и с таким же качеством», — подчеркнул Владимир Путин, его слова передает официальный telegram-канал Кремля.
Президент России поблагодарил Володина и депутатов за работу в ходе весенней парламентской сессии. Он напомнил, что в 2025 году работа депутатов проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках Года защитника Отечества депутаты приняли более 300 законов, среди которых значительное количество было посвящено вопросам госстроительства, а также экономической политике, бюджету и финансам.
Встреча Владимира Путина и Вячеслава Володина прошла в Кремле. Глава государства традиционно заслушивает председателей палат Федерального собрания по итогам парламентских сессий. Как пояснял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Володин должен был доложить Путину о работе Госдумы с января по август 2025 года, а также рассказать о наиболее значимых законотворческих инициативах.
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