Депутат думы ХМАО продал долю в дорожном бизнесе

Депутат думы ХМАО Андреев продал долю в компании «Автобан»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат думы ХМАО Андреев вышел из состава владельцев компании «Автобан»
Депутат думы ХМАО Андреев вышел из состава владельцев компании «Автобан» Фото:

Депутат Думы Югры Алексей Андреев вышел из состава владельцев компании «Автобан». Речь идет о крупном холдинге, строившем дороги и другие объекты во многих регионах России.

Согласно раскрытой корпоративной информации, Андреев утратил контроль над компанией «Автобан-Финанс», входящей в структуру холдинга. В документах указано, что изменения произошли в составе акционеров и органов управления. В июне Андреев лишился принадлежащих ему 5% акций. Они перешли в собственность «ДСК Автобан», которая теперь владеет активами всей группы компаний.

«Сделка состоялась еще в прошлом году», — сообщил депутат в разговоре с URA.RU. Подробности, включая сумму и условия, он раскрывать не стал.

Ранее URA.RU сообщало, что в феврале Андреев перестал быть генеральным директором компании «Автобан», возглавив ее совет директоров. Тогда это официально объяснялось его желанием сосредоточиться на решении стратегических вопросов компании.

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Депутат Думы Югры Алексей Андреев вышел из состава владельцев компании «Автобан». Речь идет о крупном холдинге, строившем дороги и другие объекты во многих регионах России. Согласно раскрытой корпоративной информации, Андреев утратил контроль над компанией «Автобан-Финанс», входящей в структуру холдинга. В документах указано, что изменения произошли в составе акционеров и органов управления. В июне Андреев лишился принадлежащих ему 5% акций. Они перешли в собственность «ДСК Автобан», которая теперь владеет активами всей группы компаний. «Сделка состоялась еще в прошлом году», — сообщил депутат в разговоре с URA.RU. Подробности, включая сумму и условия, он раскрывать не стал. Ранее URA.RU сообщало, что в феврале Андреев перестал быть генеральным директором компании «Автобан», возглавив ее совет директоров. Тогда это официально объяснялось его желанием сосредоточиться на решении стратегических вопросов компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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