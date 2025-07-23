Депутат думы ХМАО продал долю в дорожном бизнесе

Депутат Думы Югры Алексей Андреев вышел из состава владельцев компании «Автобан». Речь идет о крупном холдинге, строившем дороги и другие объекты во многих регионах России.
Согласно раскрытой корпоративной информации, Андреев утратил контроль над компанией «Автобан-Финанс», входящей в структуру холдинга. В документах указано, что изменения произошли в составе акционеров и органов управления. В июне Андреев лишился принадлежащих ему 5% акций. Они перешли в собственность «ДСК Автобан», которая теперь владеет активами всей группы компаний.
«Сделка состоялась еще в прошлом году», — сообщил депутат в разговоре с URA.RU. Подробности, включая сумму и условия, он раскрывать не стал.
Ранее URA.RU сообщало, что в феврале Андреев перестал быть генеральным директором компании «Автобан», возглавив ее совет директоров. Тогда это официально объяснялось его желанием сосредоточиться на решении стратегических вопросов компании.
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