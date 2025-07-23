«В 75 появились настоящие отношения»: сын Алибасова раскрыл, как живет отец

Продюсер Бари Алибасов чувствует себя вполне сносно и наслаждается жизнью с новой женой. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил его сын Бари Алибасов-младший. Он отметил, что отец только сейчас, разменяв восьмой десяток, чувствует себя по-настоящему в отношениях.
«Его супруга Елена постоянно мне звонит, рассказывает о его состоянии. Каждый раз, когда я приезжаю е нему, он счастливый и довольный. А все потому, что в 75 лет наконец-то у него появились отношения впервые в жизни», — поделился Бари-младший.
С помощницей Еленой 78-летний продюсер оформил брак в 2024 году, она стала восьмой женой основателя группы «На-На». Последнее время из-за возраста Бари сталкивался с разными проблемами со здоровьем, но верная женщина всегда была рядом и помогала ему все преодолевать.
Более того, сейчас Алибасов не только выходит на улицу и гуляет, но и занимается бизнесом. Елена открыла в Москве кафе имени мужа. Пока она ведет бизнес, Бари также регулярно заходит в заведение. «Лена открыла ресторан, а папа периодически там «лицом светит» — ответственно доказывает, что это ресторан Бари Алибасова», — поясняет сын продюсера.
Что касается группы «На-На», Алибасов также принимает активное участие — забирает свою долю с концертов коллектива, пояснил Бари-младший.
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