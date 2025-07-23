Жена Джигана откроет необычное заведение

Оксана Самойлова откроет кошачий приют
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Жена репера Джигана решилась на новый проект
Жена репера Джигана решилась на новый проект Фото:

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) объявила об открытии приюта для кошек. По ее словам, он станет не только домом для животных, но и местом для «кототерапии» для гостей. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Я понимаю, что в приюте будут и больные кошечки. Естественно, там будет огромное количество отдельных боксов. Будет зона и для кошечек, которые здоровые, веселенькие. И чтобы люди могли приходить и кайфовать в этой прекрасной ауре „кототерапии“», — рассказала Самойлова.

Она отметила, что замысел открытия собственного приюта возник у нее благодаря личному опыту взаимодействия с домашними питомцами. В настоящее время Самойлова занимается разработкой дизайн-проекта и подыскивает специалиста, обладающего знаниями и опытом в области работы с животными.

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Блогер и предприниматель Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) объявила об открытии приюта для кошек. По ее словам, он станет не только домом для животных, но и местом для «кототерапии» для гостей. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Я понимаю, что в приюте будут и больные кошечки. Естественно, там будет огромное количество отдельных боксов. Будет зона и для кошечек, которые здоровые, веселенькие. И чтобы люди могли приходить и кайфовать в этой прекрасной ауре „кототерапии“», — рассказала Самойлова. Она отметила, что замысел открытия собственного приюта возник у нее благодаря личному опыту взаимодействия с домашними питомцами. В настоящее время Самойлова занимается разработкой дизайн-проекта и подыскивает специалиста, обладающего знаниями и опытом в области работы с животными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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