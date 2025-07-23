Макрон подал в суд на журналистку за обвинения в адрес жены

Макрон подал иск против ведущей из США из-за слухов о поле его супруги
© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон подал в суд на журналистку
Макрон подал в суд на журналистку Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали иск о клевете против американской журналистки Кэндис Оуэнс в суд штата Делавэр (США) из-за ее публичных заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Поскольку госпожа Оуэнс систематически повторяла эти ложные сведения в ответ на каждый из запросов наших адвокатов об опровержении, мы в конечном итоге пришли к выводу, что передача дела в суд является единственным оставшимся выходом», — пишет FT. Поводом для обращения в суд послужил восьмисерийный выпуск на youtube-канале Оуэнс под названием «Становление Брижит», собравший более 2,3 миллиона просмотров.

В судебных документах Эммануэль Макрон подробно описал историю знакомства с будущей супругой, отвергнув обвинения Кэндис Оуэнс в противоправных действиях. Он подчеркнул, что их отношения с Брижит, которая во время их знакомства работала учителем и была старше него на 24 года, всегда оставались в рамках закона.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали иск о клевете против американской журналистки Кэндис Оуэнс в суд штата Делавэр (США) из-за ее публичных заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной. Об этом сообщает газета Financial Times. «Поскольку госпожа Оуэнс систематически повторяла эти ложные сведения в ответ на каждый из запросов наших адвокатов об опровержении, мы в конечном итоге пришли к выводу, что передача дела в суд является единственным оставшимся выходом», — пишет FT. Поводом для обращения в суд послужил восьмисерийный выпуск на youtube-канале Оуэнс под названием «Становление Брижит», собравший более 2,3 миллиона просмотров. В судебных документах Эммануэль Макрон подробно описал историю знакомства с будущей супругой, отвергнув обвинения Кэндис Оуэнс в противоправных действиях. Он подчеркнул, что их отношения с Брижит, которая во время их знакомства работала учителем и была старше него на 24 года, всегда оставались в рамках закона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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