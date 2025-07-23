23 июля 2025

Продюсера Baza отправили в СИЗО

Суд арестовал продюсера telegram-канала Baza Лукьянову
© Служба новостей «URA.RU»
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Продюсера Baza отправили в СИЗО
Продюсера Baza отправили в СИЗО Фото:

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу до 20 сентября продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову. Об этом сообщил ее адвокат Егор Филин.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Лукьяновой меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября», — уточнил Филин РБК. На сам суд не пустили журналистов, родственников и слушателей «в связи с окончанием рабочего времени суда» — подруги девушки покидали суд в слезах.

Ранее Следственный комитет направил в Замоскворецкий суд ходатайства об аресте Глеба Трифонова и Татьяны Лукьяновой по обвинению в получении взятки. По словам адвокатов, задержание журналистов сопровождалось процессуальными нестыковками во времени, а сами фигуранты отрицают свою причастность к инкриминируемым действиям.

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Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу до 20 сентября продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову. Об этом сообщил ее адвокат Егор Филин. «Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Лукьяновой меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября», — уточнил Филин РБК. На сам суд не пустили журналистов, родственников и слушателей «в связи с окончанием рабочего времени суда» — подруги девушки покидали суд в слезах. Ранее Следственный комитет направил в Замоскворецкий суд ходатайства об аресте Глеба Трифонова и Татьяны Лукьяновой по обвинению в получении взятки. По словам адвокатов, задержание журналистов сопровождалось процессуальными нестыковками во времени, а сами фигуранты отрицают свою причастность к инкриминируемым действиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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