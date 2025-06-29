«Настало время»: сенатор Грэм* передал послание Трампа по антироссийским санкциям

Президент США Дональд Трамп считает, что Конгрессу настало время принять законопроект о новых санкциях против России. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
«Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед», — сообщил Грэм в интервью ABC News, комментируя позицию Трампа по законопроекту о новых антироссийских санкциях. Он выразил уверенность, что Трамп подпишет документ, если он будет принят Конгрессом.
Ранее сенатор Грэм предложил законопроект, предусматривающий введение Соединенными Штатами импортных пошлин в размере 500% на продукцию из стран, продолжающих закупать у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Впоследствии агентство Bloomberg сообщило, что сенаторы не намерены поддерживать данный законопроект без предварительного одобрения со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Кроме того, председатель Еврокомиссии в ходе переговоров с Грэмом подчеркнула необходимость согласованных действий при введении санкций против Российской Федерации.
*Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов
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