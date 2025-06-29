«Настало время»: сенатор Грэм* передал послание Трампа по антироссийским санкциям

Сенатор Грэм*: Трамп считает, что настало время ввести новые санкции против РФ
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Грэм* считает, что Трамп позитивно смотрит на введение новых санкций в отношении РФ
Грэм* считает, что Трамп позитивно смотрит на введение новых санкций в отношении РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Дональд Трамп считает, что Конгрессу настало время принять законопроект о новых санкциях против России. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед», — сообщил Грэм в интервью ABC News, комментируя позицию Трампа по законопроекту о новых антироссийских санкциях. Он выразил уверенность, что Трамп подпишет документ, если он будет принят Конгрессом.

Ранее сенатор Грэм предложил законопроект, предусматривающий введение Соединенными Штатами импортных пошлин в размере 500% на продукцию из стран, продолжающих закупать у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Впоследствии агентство Bloomberg сообщило, что сенаторы не намерены поддерживать данный законопроект без предварительного одобрения со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Кроме того, председатель Еврокомиссии в ходе переговоров с Грэмом подчеркнула необходимость согласованных действий при введении санкций против Российской Федерации.

*Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов

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Президент США Дональд Трамп считает, что Конгрессу настало время принять законопроект о новых санкциях против России. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). «Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед», — сообщил Грэм в интервью ABC News, комментируя позицию Трампа по законопроекту о новых антироссийских санкциях. Он выразил уверенность, что Трамп подпишет документ, если он будет принят Конгрессом. Ранее сенатор Грэм предложил законопроект, предусматривающий введение Соединенными Штатами импортных пошлин в размере 500% на продукцию из стран, продолжающих закупать у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Впоследствии агентство Bloomberg сообщило, что сенаторы не намерены поддерживать данный законопроект без предварительного одобрения со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Кроме того, председатель Еврокомиссии в ходе переговоров с Грэмом подчеркнула необходимость согласованных действий при введении санкций против Российской Федерации. *Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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