23 июля 2025

Умеров заявил о готовности Украины к немедленному прекращению огня

Умеров вышел к прессе после переговоров в Стамбуле
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В Стамбуле завершился третий раунд переговоров между Москвой и Киевом
В Стамбуле завершился третий раунд переговоров между Москвой и Киевом Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 23 июля о готовности Киева к немедленному прекращению огня и подчеркнул, что украинская сторона открыта для переговоров. При этом он отметил, что решение о прекращении боевых действий зависит от России, и призвал международное сообщество продолжать поддержку Украины. Подробнее о заявлениях Умерова после переговоров с Россией, читайте в материале URA.RU.

Киев готов к немедленному прекращению огня

Рустем Умеров заявил о готовности Киева к немедленному прекращению огня. Об этом он сообщил 23 июля после переговоров с Россией. 

«Мы призываем к немедленной остановке боевых действий. Украинская сторона всегда готова к переговорам о прекращении огня», — отметил Умеров.

Мирные переговоры проходят не первый раз

По словам украинского министра обороны, встречи по вопросу урегулирования конфликта уже проходили в нескольких странах. Умеров заявил, что они были инициированы президентом США Дональдом Трампом

«Американская сторона инициировала такие переговоры, президент Трамп, как вы знаете. Наши первые встречи проходили в Саудовской Аравии, затем в Париже, Лондоне, дважды в Турции, это уже третьи, и мы всегда будем ставить в приоритет прекращения огня», — добавил глава украинского ведомства.

Инициатива провести переговоры между Путиным и Зеленским

Умеров также подчеркнул, что Киев выступил с инициативой провести встречу президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Он предложил срок — до конца августа.

«Мы предлагаем российской стороне провести встречу лидеров России и Украины до конца августа», — цитирует слова Умерова Clash Report. По его словам, проведение данной встречи может стать ключевым фактором для достижения ощутимых сдвигов в политическом процессе.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 23 июля о готовности Киева к немедленному прекращению огня и подчеркнул, что украинская сторона открыта для переговоров. При этом он отметил, что решение о прекращении боевых действий зависит от России, и призвал международное сообщество продолжать поддержку Украины. Подробнее о заявлениях Умерова после переговоров с Россией, читайте в материале URA.RU. Киев готов к немедленному прекращению огня Рустем Умеров заявил о готовности Киева к немедленному прекращению огня. Об этом он сообщил 23 июля после переговоров с Россией.  «Мы призываем к немедленной остановке боевых действий. Украинская сторона всегда готова к переговорам о прекращении огня», — отметил Умеров. Мирные переговоры проходят не первый раз По словам украинского министра обороны, встречи по вопросу урегулирования конфликта уже проходили в нескольких странах. Умеров заявил, что они были инициированы президентом США Дональдом Трампом.  «Американская сторона инициировала такие переговоры, президент Трамп, как вы знаете. Наши первые встречи проходили в Саудовской Аравии, затем в Париже, Лондоне, дважды в Турции, это уже третьи, и мы всегда будем ставить в приоритет прекращения огня», — добавил глава украинского ведомства. Инициатива провести переговоры между Путиным и Зеленским Умеров также подчеркнул, что Киев выступил с инициативой провести встречу президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Он предложил срок — до конца августа. «Мы предлагаем российской стороне провести встречу лидеров России и Украины до конца августа», — цитирует слова Умерова Clash Report. По его словам, проведение данной встречи может стать ключевым фактором для достижения ощутимых сдвигов в политическом процессе.
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