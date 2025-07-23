23 июля 2025

Россия и Украина обменялись телами погибших военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мединский заявил о масштабном обмене телами погибших
Мединский заявил о масштабном обмене телами погибших Фото:

Россия и Украина завершили процесс обмена телами погибших военнослужащих, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, Москва вернула украинской стороне более 7 тысяч тел, взамен получив «небольшое количество своих». 

«Мы обменялись телами павших. Российская сторона передала украинской стороне более 7 тысяч тел погибших военнослужащих, мы получили обратно небольшое количество своих», — заявил Мединский. Об этом пишет ТАСС.

Ранее процесс обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной проходил поэтапно в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. В предыдущих обменах российская сторона возвращала Украине сотни и тысячи тел украинских военных, получая взамен значительно меньшее количество тел своих военнослужащих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Украина завершили процесс обмена телами погибших военнослужащих, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, Москва вернула украинской стороне более 7 тысяч тел, взамен получив «небольшое количество своих».  «Мы обменялись телами павших. Российская сторона передала украинской стороне более 7 тысяч тел погибших военнослужащих, мы получили обратно небольшое количество своих», — заявил Мединский. Об этом пишет ТАСС. Ранее процесс обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной проходил поэтапно в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. В предыдущих обменах российская сторона возвращала Украине сотни и тысячи тел украинских военных, получая взамен значительно меньшее количество тел своих военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...